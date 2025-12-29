Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bertín Osborne aclara si tiene nueva novia: "Salgo todas las semanas con dos o tres distintas"

"Tengo 50 amigas, si por cada amiga con la que se me vea voy a estar enamorado y a punto de casarme"

Bertín Osborne no despedirá el 2025 con el corazón ocupado, al menos de momento. Y eso que en los últimos días todo apuntaba a que el cantante jerezano estaba de nuevo ilusionado. ¿La culpable? Una exótica morena de origen brasileño y holandés, de 29 años, que responde al nombre de Sofía y cuya ocupación no es otra que la de ser comercial de un concesionario de coches en Marbella. Para más inri, la presentación oficial de la supuesta nueva 'ocupante' de la vida del artista habría sido en la última fiesta de 'El Turronero'.

Pero nada más lejos de la realidad. El propio Bertín Osborne se ha encargado de aclarar cuál es su situación sentimental. Lo ha hecho a través del programa 'Y ahora Sonsoles', comentando que "es lo de siempre": "Tengo 50 amigas, si por cada amiga con la que se me vea voy a estar enamorado y a punto de casarme". El intérprete de rancheras ha querido dejar claro que Sofía es "una amiga", pero no una amiga cualquiera, sino una a la que "le apetecía ir a una fiesta del Turro".

El propio Bertín ha confesado que a sus parejas, las mantiene en la clandestinidad: "¿Tú crees que me voy a llevar a un sitio público a una que de verdad esté saliendo conmigo?". Y para los que aún tengan dudas, puntualiza con su habitual guasa andaluza, que sale "todas las semanas con dos o tres distintas". A sus 71 años recién cumplidos, el polifacético presentador avisa a navegantes: "Yo no me he metido en la Cartuja, no soy un monje, salgo con chavalas de vez en cuando". Está soltero, sin pareja, y disfrutando de esta soltería elegida con amigas.

