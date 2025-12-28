Marcelo se quita la careta con Casillas: "Claro que he trabajado, pero nunca he estado en el gimnasio ni he hecho nada estricto de dieta ni nada"

Los futbolistas viven en una burbuja en la que es muy complicado entrar mientras se mantienen en activo, ya que por los intereses tanto del jugador como del club que les paga el sueldo, es mejor que algunos temas queden en la intimidad, por lo que el hermetismo impera.

Sin embargo, el del peso es uno de estos que suele salir a la palestra intermintentemente. De hecho, estas Navidades Pep Guardiola ha sometido a sus jugadores a un control de peso para garantizar que llegan en las condiciones óptimas tras las comidas copiosas de estas fechas, ya que este fin de semana se disputa la útlima jornada del año en la Premier League.

Cuando se retiran, en cambio, los deportistas suelen dejarse ir al no tener que rendir cuentas ante nadie más. Eso mismo es lo que ha hecho el exlateral madridista, Marcelo, que es uno de los que más activos se han mostrado tras colgar las botas, dando entrevistas o disputando partidos en la Kings League.

Pep Guardiola mantiene a ralla a sus jugadores tras la Navidad.

El brasileño recibió alguna que otra crítica durante su etapa profesional de algunas personas que decían que había echado barriga, aunque siempre consiguió rendir a alto nivel, con algún que otro bache, que es cuando más críticas recibía.

Marcelo durante su etapa profesional en el Real Madrid.

Sin embargo, ahora reconoce que incluso sus hijos se lo comentan: "Estaba viendo algunos vídeos míos enseñándoselos a mis hijos en casa y Liam me pregunta ‘¿pero estabas gordo ahí, no?’", revela en una charla con su excompañero Iker Casillas en el pódcast 'Bajo los palos', donde también ha dado su opinión sobre su compatriota Vinícius.

"Digo, claro, mi estructura siempre ha sido así. Tenía tripa, nunca he tenido el ‘six pack’ de Cristiano", apunta. La leyenda blanca es consciente de que "nunca fue un atleta" porque "disfrutó mucho de su vida", aunque ello no implica que no se cuidara y fuera profesional: "Claro que he trabajado, pero nunca he estado en el gimnasio ni he hecho nada estricto de dieta ni nada así. Ya más mayor sí empecé a hacer más cosas. Pero mi cuerpo siempre ha sido así y siempre he jugado de la misma manera", reflexiona.

Con el tiempo, asegura que entiende las críticas que llegaban al empezar a decaer el rendimiento y lejos de molestarse se lo tomaba como algo "normal". Ya retirado, Marcelo disfruta de la vida de 'jubilado' del deporte de élite tras pasar 15 años en el Real Madrid y ganar cinco Champions, seis ligas, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de Españatres Supercopas de Europa y Cuatro mundiales de clubes.

Además, ya en su etapa final consiguió la Copa Libertadores con el club de sus amores en Brasil, el Fluminense, y se retiró como uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol moderno. Ahora acompaña a su hijo mayor Enzo en las categorías inferiores del club blanco, un joven que ha preferido la selección española a la brasileña de su padre.