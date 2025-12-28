Maradona cantando con Julio Iglesias y una 'suite' en el Gol Norte para los futbolistas: Las historias del pasado del Camp Nou imposibles hoy

A día de hoy, parece difícil que una estrella como Lamine Yamal o Pedri salgan a cantar a un escenario junto con alguno de los artistas del momento, como podrían ser Rosalía o Quevedo. Sin embargo, hace unas décadas la vida parecía ser más sencilla y no había tantos reparos, en general.

Así lo demuestra la primera gala musical celebrada en el Camp Nou en el año 1983 en la que el mismísimo Diego Armando Maradona se unió a las voces de cantantes de la talla de Julio Iglesias y Plácido Domingo para deleitar a los culés con un espectáculo inaudito.

Maradona junto a Julio Iglesias y Plácido Domingo, en 1983. / RAC1

Así lo comentaba el jefe del Centro de Documentación del Futbol Club Barcelona, Manel Tomàs, en su entrevista en el programa 'Versió RAC1', junto con el periodista e historiador, Frederic Porta.

Entre Maradona y el exportero del Real Madrid, reconvertido en uno de los artistas españoles más importantes e internacionales de siempre, Julio Iglesias, existía una verdadera amistad. Al morir el argentino, el madrileño reveló que "sus recuerdos con Diego son inolvidables, entrevistas en televisión en Argentina, cantando con Plácido Domingo el tango 'Caminito' en el estadio del Barcelona y sobre todo el cariño y la admiración que tenía por él", apuntando precisamente a esta jornada que quedó en un cajón de la historia azulgrana.

Además de esta anécdota, Tomàs y Porta rememoraron algunas de las historias más surrealistas de los primeros años del Camp Nou, relatos que a día de hoy parecen completamente irreales pero que se deben poner en la perspectiva de lo que era la realidad del fútbol y la seguridad a mitad del siglo XX y algunos años posteriores, como los 70 y 80.

Habitaciones en el estadio y el primer gran animador del Camp Nou

En este sentido, recordaron las palabras del exjugador azulgrana, Josep Moratalla, que apuntaba que antes los futbolistas dormían en el mismísimo estadio: "Los que veníamos de fuera de Barcelona, teníamos una habitación con literas en la zona del Gol Norte", aseguraba, una experiencia horrible porque "a menudo le tocaba dormir solo, oyendo el ruido de las ratas".

Otra de las crónicas de la época, en plena discusión por la Grada de Animación, es el primer gran 'showman' del estadio, un hombre llamado Josep Tortosa que levantaba los cánticos de los aficionados a viva voz: "Daba la vuelta completa al estadio gritando, ¡Barça, Barça!", apuntaban los protagonistas, que recuerdan que "abría los brazos y se ponía rojo como un pavo. ¡Era impresionante!".

La defensa del idioma y la horchata

El FC Barcelona siempre ha defendido el uso del catalán y, de hecho, es el idioma oficial del club en la actualidad. No obstante, el estadio se inauguró en plena dictadura franquista y hubo más de un encontronazo con las autoridades fascistas debido al idioma, como apuntan respecto al anuncio por megafonía de la pérdida de un niño, el cual se hizo en el idioma propio del territorio y no gustó nada al ministro Tomás Garicano Goñi: "Amenazó con poner en prisión a todos los socios del estadio", comenta el especialista en la historia culé.

Francisco Franco desde el palco del Camp Nou. / NODO

Finalmente, una de las peticiones que se hicieron fue el regreso de la horchata al campo, una tradición que duró poco pero que los que la recuerdan, lo hacen con mucho cariño. El problema es que al ser un producto fresco, no se podía guardar de la misma forma que otros alimentos y la empresa que la vendía salía perdiendo dinero: "Era muy buena, pero la dejamos de vender porque no era rentable", apuntaba uno de los vendedores, José Palomares.