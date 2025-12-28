Lola Fernández Ochoa habla de la importancia de visibilizar la salud mental: "Lo que tenemos que hacer es hablar, visibilizar, concienciar y normalizar"

Los hijos de Blanca Fernández Ochoa, Olivia y David, se sentaron esta semana en '¡De viernes!' para recordar a su madre, la primera española en conseguir una medalla olímpica, seis años después de su muerte y su hermana Lola lo hizo este sábado en 'Fiesta'.

Lola también atendió a las cámaras de Europa Press en exclusiva y recordó a sus hermanos, Blanca y Paco: "De mi hermano Paco, siempre que hago algo divertido, siempre pienso en él y de mi hermana Blanca, tengo que ser sincera que al principio me costaba, pero ahora llevo ya una temporada que siempre que pienso en ella me hace sonreír".

Lola cree que si su hermana viviese "estaría orgullosa" de sus hijos, con quienes tiene una gran relación, y también de la Fundación Blanca que lleva por bandera "para apoyar al deportista" y visibilizar las enfermedades mentales.

La hermana de Blanca desveló que "al principio cuesta" contar lo que sucede, por lo que está pasando esa persona, pero "hay que contarlo" a pesar de que "al principio cuesta mucho porque sientes un poquito de vergüenza de que alguien de los tuyos ha tomado esa decisión, pero son decisiones que se toman y que no podemos hacer nada".

En ese aspecto, ella se encuentra "tranquila, con la conciencia muy tranquila" porque "ayudé todo lo que pude. Quizás no haber sabido un poquito más de psicología, haber pedido ayuda psicológica para poder ayudarla, pero eso es lo que hay".

Lola tiene claro que "ha habido un antes y un después desde que Simone Biles dijo en las olimpiadas que paraba por un tema de salud mental, después lo de Blanca, después ya vinieron testimonios como Iniesta, como Ricky Rubio". En ese aspecto "Blanca fue un detonante muy importante y gracias a eso llevamos ya unos años que se empieza a hablar de la salud mental. Y lo que tenemos que hacer es eso, es hablar, visibilizar, concienciar y normalizar".