La 'playlist' de 2025 de Pedro Sánchez, desde Extremoduro o Rosalía a David Byrne: "Ha sido un gran año, también en la música"

'Monstruo 2025'. Esta es, con un nombre algo inquietante, la 'playlist' con las canciones favoritas y que más ha escuchado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante este 2025, acostumbrado en estas últimas semanas del año a compartir recomendaciones culturales a través de las redes sociales.

"2025 ha sido un gran año, también en la música. Esta es mi playlist de estos doce meses donde se cuelan canciones que siempre me acompañan", ha dicho Sánchez en X. No falta en la lista 'Stand By' de Extremoduro, fallecido Robe Iniesta el pasado 10 de diciembre a los 63 años; tampoco 'Berghain' del aclamado disco 'Lux' de Rosalía; 'Strange Overtones' de David Byrne o un par de canciones de Triángulo de Amor Bizarro, tótem del indie español.

Reconocido indie, en la lista del presidente español no faltan Florence + The Machine, el líder de The National Matt Berninger o talento nacional como Repion, Rufus T. Firefly o la mítica 'Turnedo' de Iván Ferreiro. También hay hueco para fenómenos más recientes como Rusowsky, Guitarricadelafuente o la banda de hardcore de Baltimore Turnstile.

Esta es la 'playlist' del año de Pedro Sánchez