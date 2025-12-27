Navidad carolingia, gitana y torera en las redes sociales

Mapas de Europa y canelones Como cada año, cuando llega Sant Esteve las redes sociales de los nacionalistas catalanes se llenan de mapas de Europa. No son unos mapas cualesquiera: están coloreados los países en los que el 26 de diciembre es un día festivo, se llame Sant Esteve, Segona Festa de Nadal (como en Baleares) o Boxing Day (como en la Commonwealth). La lista completa es esta: Alemania, Andorra, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia, República Checa y Reino Unido. ¿Qué gran virtud tiene esta enumeración? Que en ella no figura España, y tampoco Francia, y, sin embargo, Sant Esteve sí es un día festivo en Catalunya (y en Baleares). Fue Jordi Pujol quien en los años recientes más subrayó la relación de Catalunya con el imperio carolingio, de donde viene esa celebración. Así que buscar mapas de Europa coloreados en las redes sociales es una buena manera de identificar al 'neopujolismo', dentro del que sobresalen como es lógico los simpatizantes, dirigentes y exdirigentes de Convergència y de Junts. Aunque también se ha apuntado esta Navidad Aliança Catalana. "Cada año soy más de Sant Esteve", dice por ejemplo Jordi Puigneró en X. "Sant Esteve. La costumbre de hacer fiesta en Catalunya al día siguiente del día de Navidad entronca directamente con nuestro pasado carolingio y es compartida por buena parte de la Europa civilizada, una realidad completamente distinta a la del resto de la península. Por alguna razón que tiene mucho que ver con el complejo de inferioridad español, les molesta mucho que lo recordemos… ¡y por eso es importante recordarlo!", insiste Francesc de Dalmases. El otro gran referente de Sant Esteve en Catalunya, este ya universal, son los canelones. Había muchas más fotos de canelones que de mapas en las redes sociales el pasado viernes.

Imagen de archivo de unos canelones / Bcn

Celebrando la vida en Sevilla Quien siga las cuentas de Manuel Jiménez (@manueljimenezmjm) en Instagram o en TikTok estará enterado de la labor que hace para acercar el día a día de un barrio estigmatizado, el de Las 3.000 Viviendas de Sevilla, al gran público. El 'influencer' Jiménez constituye un testimonio impagable, sin filtros, de la vida cotidiana de los gitanos en esa zona de la capital andaluza. Jiménez tiene un indudable don para poner motes y apodos, ese arte entre el insulto y el chascarrillo que se practica en los pueblos y en los institutos. A su familia la llama "el clan de los tobillos negros", y está llena de personajes carismáticos, cada uno con su nombre de guerra: la Huele Muertos, el Pinochos, la Ronaldinho, la Cuerpo Escombro, la Vértebras, el Morcillas, la Tía Calabazas... Los vídeos de Jiménez sirven también para comprobar el estado muy mejorable (por la suciedad y la dejadez) de las calles del barrio, y cómo él y otros vecinos intentan por su cuenta acondicionarlas. Pero las imágenes son sobre todo de reuniones y fiestas donde reina el humor. "A celebrar la vida" es sin duda la frase más repetida. En Navidad, Jiménez ha hecho un vídeo en el que varios de los miembros del clan felicitan las fiestas. Se trata de una sucesión de imágenes en las que los protagonistas habituales de las redes sociales del 'influencer' se dirigen directamente a cámara: "Soy la Pedroche y os deseo feliz Navidad", "soy la Cuerpo Garrafa y os deseo feliz Navidad", "soy la Chunga y 'sus deseo' feliz Navidad". Y luego se corren una buena juerga, como es habitual. Los comentarios al vídeo subrayan también que Jiménez no solo hace un valioso trabajo contra los prejuicios, sino que también provocan en quien lo ve ganas de unirse a la peculiar celebración: "Yo quiero ir de fiesta allí y encima con pijama, más comodidad imposible, son la leche".

Vídeo de Navidad de @manueljimenezmjm / INSTAGRAM

"Tan a gustito" otra vez Si no cayera casi en Navidad, el cumpleaños de José Ortega Cano tendría entidad propia para ser considerado fiesta de interés público. El torero retirado, viudo de Rocío Jurado, protagonizó hace años un vídeo histórico en el que se le veía, muy muy contento, precisamente tras casarse con la malograda tonadillera, entonar el estribillo: "Estamos tan a gustitoooooo". Faltan oes en los teclados de toda España para acercarse a cuánto alargó ese fin de verso Ortega Cano. Quienes estuvieran decepcionados por la aparente sobriedad del extorero en los últimos años están de enhorabuena: este 23 de diciembre, Ortega Cano celebró su cumpleaños por todo lo alto. Eso incluye, por supuesto, echarse un cantecito; en esta ocasión, el 'homenajeado' fue Nino Bravo. "Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero", decía en esta ocasión, ataviado con un sombrero y una especie de 'foulard' al cuello. Y con cada te quiero iba señalando a los invitados a la fiesta, entre los que en esta ocasión se encontraban sus hijos Gloria Camila, José Fernando y José María. En otras imágenes que han circulado con profusión por las redes sociales se le ve haciendo chistes que nadie ríe, practicando pases toreros ante un animal inexistente e intentando entonar otras canciones emblemáticas, como el 'Dónde estás, amor' que popularizó la que fuera su esposa. En los comentarios en las redes hay de todo, desde los que defienden la libertad de un señor de 72 años de celebrar como le plazca su aniversario hasta los que recuerdan su condena, en 2013, a dos años y medio de cárcel por homicidio imprudente y conducción temeraria. Y también los que le piden que, pase lo que pase, no vuelva a animarse a cantar en público. "Yo lo mandaba a Eurovisión... ahora que no vamos", escribió en X @monchogk.