De la separación de los Javis al amor de Aitana y Plex: las rupturas y romances más sonados del 2025

Este 2025 ha estado marcado por las rupturas de parejas consolidadas que, tras años de amor, han decidido poner fin a sus historias, como Los Javis, Katy Perry y Orlando Bloom, y Nicole Kidman y Keith Urban. Algunos romances nuevos también se han quedado por el camino, como el idilio entre Rosalía y Emilio Sakraya o Lamine Yamal y Nicki Nicole, que empezaron y acabaron este año. Pero este año también ha demostrado que el amor sigue vivo, con la incipiente relación de Aitana y Plex o la de Jennifer Aniston y Jim Curtis. Hacemos un repaso por las rupturas de famosos más sonadas y los nuevos romances que han surgido durante este año.

Rupturas

Javier Calvo y Javier Ambrossi Los Javis rompieron su relación sentimental el pasado mes de noviembre tras casi 14 años juntos. Los productores y creadores de grandes éxitos de ficción, como 'Paquita Salas', 'Veneno', 'La Mesías’ o 'La llamada', mantendrán su relación profesional, con su productora Suma Content, trabajando juntos en los proyectos audiovisuales que ya tienen marcha y no descartan la posibilidad de crear nuevos contenidos.

Javier Calvoy Javier Ambrossi, en el festival de Cannes / MOVISTAR

Katy Perry y Orlando Bloom La cantante y el intérprete anunciaron su separación amistosa a mediados de 2025 tras nueve años de relación. La pareja se conoció en enero de 2016 en una fiesta posterior a los Globos de Oro y formalizó su relación poco después, con su primera aparición pública en Instagram en mayo de ese año. Anunciaron su compromiso y embarazo en 2020, dando la bienvenida a su hija Daisy Dove ese mismo año. Desde el pasado mes de julio, la artista se encuentra en una relación sentimental con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá.

Katy Perry y Orlando Bloom aparecen en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en Beverly Hills, en marzo / Evan Agostini / AP

Dakota Johnson y Chris Martin La actriz y el cantante líder de Coldplay terminaron definitivamente su relación de casi ocho años el pasado mes de junio tras algunas idas y venidas, a pesar de que en 2024 se confirmó su compromiso que nunca terminó en boda. Según confirmaron algunos medios estadounidenses, la separación fue amistosa y respetuosa, con el deseo de la intérprete de mantener una buena relación con los hijos de Chris (Apple y Moses).

Chris Martin y Dakota Johnson / EPC

Tim Burton y Monica Bellucci "Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse". Con estas palabras y mediante un comunicado a la Agencia France-Presse (AFP), la actriz italiana, de 60 años, y el director estadounidense, de 67, pusieron punto y final a su historia de amor. La pareja se conoció en el Festival Lumière de Lyon en octubre de 2022, donde la actriz le entregó el Premio a la Trayectoria.

Tim Burton y Monica Bellucci / TIZIANA FABI / AFP

Lily Allen y David Harbour Poco después de empezar el año, la cantante y el actor de 'Stranger Things' confirmaron su ruptura tras cinco años de relación. La cantante expuso todos los detalles de su relación y del posterior divorcio en el disco ‘West End Girl’, donde, entre otras situaciones, explica que el intérprete le pidió una relación abierta cuando ella se mudó a Reino Unido por trabajo y que, mientras estaban juntos, lo encontró buscando relaciones en una aplicación de citas.

La portada del nuevo disco de Lily Allen, 'West End Girl'. / EPC

Rosalía y Emilio Sakraya El pasado mes de abril empezaron los rumores sobre una posible relación entre la cantante y el actor alemán tras unas fotografías punlicadas por 'Deux Moi', en las que aparecían abrazándose y dándose muestras de cariño a la salida del exclusivo restaurante Cipriani, en Beverly Hills. Poco después, confirmaron su relación con un romántico beso por las calles de Múnich (Alemania) y también se dejaron ver juntos por Barcelona. Sin embargo, esa relación no duraría más allá del verano. Cuando Rosalía comenzó la promoción de su disco, 'Lux', a finales de año, se encargó de dejar claro en varias entrevistas que estaba soltera y que actualmente se encontraba practicando un celibato voluntario.

Nicole Kidman y Keith Urban Kidman y Urban conformaban una de las parejas más icónicas de Hollywood, pero el pasado mes de septiembre anunciaron su divorcio tras dos décadas de amor, 19 años de matrimonio y dos hijas en común. Al parecer, la pareja no rompió por terceras personas, sino que llevaba distanciada desde el verano por sus respectivos compromisos laborales y también podrían haber tenido diferencias ideológicas.

El cantante Keith Urban y su mujer la actriz Nicole Kidman / ANGELA WEISS / AFP

Lamine Yamal y Nicki Nicole Visto y no visto. Tras poco más de dos meses de relación, el futbolista del Barça confirmó su ruptura con la cantante argentina. "No estamos juntos", declaró el jugador al periodista del corazón Javi Hoyos. Además, el joven quiso dejar claro que "no" había sido "por ninguna infidelidad": "Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", añadió tras días de rumores.

Nicki Nicole y Lamine Yamal / Instagram: @lamineyamal

Kaia Gerber y Austin Butler Los portales estadounidenses informaron a principios de año de la ruptura de la modelo y el actor. La pareja se conoció a finales de 2021, aunque no aparecieron públicamente hasta principios de 2022, en París. No fue hasta la gala Met de ese año que la pareja hizo su aparición oficial ante los medios.

Amaia y Daniel Dalfó La ganadora de 'OT 2017' y su director creativo pusieron fin en verano a su relación sentimental de casi tres años, aunque mantienen su idilio profesional. “Sí, hemos roto, pero Daniel y yo seguimos trabajando juntos, es como mi familia. Es simplemente que la relación romántica no funcionó, pero lo sigo queriendo muchísimo”, confesó la cantante en una entrevista con 'GQ'.

Nuevas relaciones

Aitana y Plex Los rumores de romance entre la cantante de Sant Climent de Llobregat y el 'youtuber' Daniel Vidal, más conocido como Plex en redes sociales, surgieron a principios de 2025, cuando la artista se encontró con el creador de contenido en Tokio y apareció en uno de sus vídeos de 'La vuelta al mundo'. La relación finalmente se confirmó públicamente en junio de 2025, con una publicación de Instagram por el 26 cumpleaños de la exconcursante de 'OT 2017', y más tarde durante unas vacaciones en Ibiza.

Aitana y Plex / INSTAGRAM

Jim Curtis y Jennifer Aniston La conocida actriz de 'Friends' y 'The Morning Show' hizo pública su relación con el 'coach' a principios de noviembre de 2025 a través de una publicación en Instagram para felicitarle por su cumpleaños. "My love" ('mi amor'), compartió con una foto en la que la intérprete lo abraza tiernamente por detrás mientras él no puede dejar de sonreír.

Monica Barbaro y Andrew Garfield La relación entre los actores se hizo oficial el pasado mes de julio, tras meses de rumores, cuando fueron fotografiados entre muestras de cariño en el Campeonato de Wimbledon. Su noviazgo, habría empezado a principios de 2025, y en los próximos meses protagonizarán la nueva película de Luca Guadagnino, 'Artificial'.

Laura Escanes y Joan Verdú La 'influencer' catalana se ha enamorado de nuevo este año, tras algunos desencantos amorosos, del esquiador alpino andorrano. Desde hace unos meses, la pareja mantiene una relación a distancia por los compromisos profesionales de ambos.

Joan Verdú y Laura Escanes llegan al listening party de Rosalía / Manu Mitru