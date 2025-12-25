Abraham Mateo rompe su silencio sobre el bullying que sufrió de niño por dedicarse a la música

Cuando un artista es jurado de ‘Operación triunfo’, sus canciones se cuelan entre las listas latinoamericanas más reproducidas y cumple 20 años como artista profesional, todo durante el mismo año, digamos que su visita a los platós televisivos es casi obligatoria.

Así pues, el cantante Abraham Mateo visitó el pasado día 16 el programa de Pablo Motos para hablar de sus éxitos más recientes en el mundo de la música, la televisión y también la gran pantalla. Aunque algunos de estos logros van cogidos de la mano.

Tres años más tarde

En el transcurso de la entrevista en 'El hormiguero', Motos quiso felicitar al cantante por la fama de su canción ‘Quiero decirte’, junto a Ana Mena, que se ha posicionado dentro de las listas musicales de países como Argentina, Colombia o Chile.

“La verdad es que ha sido increíble. Esta canción tiene tres años, pero gracias a la película ‘Culpa nuestra’, que protagonizó una escena muy importante, pues nos hemos colado número 1 en Shazam”, contestó Abraham Mateo, quien reconoció que no hubiese sido posible sin el filme de Amazon Prime Video.

Además, el artista quiso destacar sus habilidades y su predilección por el baile, que tanto triunfan en redes sociales: “A mí siempre me ha gustado bailar. En ‘Señorita’, que fue la primera, yo ya quise bailar. Surgió la idea, que solo eran un par de pasos. Hoy en día el baile sigue formando parte de mí. Me gusta mucho ensayar, me encanta hacer el baile con mis bailarines”.

"Va a ser una de las noches más bonitas de mi vida"

Sin embargo, la canción y la película no iban a ser las únicas protagonistas de la entrevista, teniendo en cuenta que el cantante cumple dos décadas ejerciendo como profesional de la música.

Por eso, Mateo no quiere perder la oportunidad de celebrar su recorrido junto a sus seguidores más fieles con un concierto en el Movistar Arena, el próximo 11 de enero: “Hago un paso por toda mi trayectoria como artista. Va a ser una de las noches más bonitas de mi vida. Son canciones que no voy a cantar nunca más. Son las que me han acompañado durante parte de mi carrera”.

Además, el gaditano no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar que ‘El hormiguero’ también celebra su veintena: “Somos gemelos de 20 años”.

“Me criticaban, me insultaban…”

Para algunos, puede parecer surrealista que cumpla 20 años de carrera musical, si tenemos en cuenta que el artista tiene 27 años. Sin embargo, es cierto que Mateo se estrenó con tan solo 7 años en el festival infantil ‘Veo veo’ y, desde ese momento, se convirtió en toda una estrella: programas de televisión, interpretaciones con algunos de los artistas más famosos del momento y su primer disco con tan solo 10 años.

No obstante, el éxito prematuro a menudo conlleva experiencias negativas; ejemplos como los de Maxi Iglesias o Vanesa Romero ya ilustraron que destacar desde niño, en ocasiones, deriva en escenarios de acoso.

“De pequeño había compañeros que me daban la espalda. Me criticaban, me insultaban… me pusieron seguridad dentro del centro. Siempre en un pasillo, una pandilla me esperaba. Pasar por ahí era horrible”, confesó el joven, quien tuvo que terminar sus estudios a distancia.

Ante la sinceridad de Mateo, el presentador añadió: “Yo era pelirrojo y con pecas, recuerdo lo agobiante que era. Siempre eran los mismos”. A lo que el cantante cerró el tema con la recomendación, “a todos los que pasan por eso”, de compartir sus experiencias de 'bullying' con sus familiares, porque para él “fue un alivio” abrirse con su familia y considera que “todo tiene solución”.

Cantar con Jennifer Lopez o Yandel

Aun así, la carrera de Abraham Mateo no solo está llena de momentos complicados. De hecho, Pablo Motos y sus hormigas son expertos en destapar las anécdotas más graciosas y curiosas de los famosos que visitan el plató, por lo que Mateo no iba a ser menos.

Entre sus historias más destacadas, el entrevistado contó cómo fue su colaboración con Yandel y Jennifer Lopez con ‘Se acabó el amor’: Mateo dijo que ver su nombre “al lado de JLo era un regalo”.

Sin duda, dos de las anécdotas que más risas provocaron en plató llegaron más tarde: su historia con una fan y su aventura en un avión.

“Vomitar como un dragón”

Para su sorpresa, una fan le pidió que le firmara un perro blanco: “Llegó y me dijo que le firmara el perro. Me quedé flipando. Le dije ‘es que en el perro no puedo’ y encima [el perro] me miraba con los ojitos… Me dio pena. Qué culpa tendrá el animal”.

En relación con su aventura en un avión, el artista contó uno de sus viajes a México: “Me tomé un café con mucho hielo y fue subirme al avión y empezar a vomitar como un dragón. Las azafatas me ayudaron mucho, pero yo miraba la cuenta atrás y ponía nueve horas. Lo pasé muy mal”.

Entre risas y el dúo musical de Pablo Motos -a la guitarra- y Abraham Mateo, el programa cerró la noche al ritmo de ‘Hoy tengo ganas de ti’.