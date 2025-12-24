Santiago Segura asegura que 'Torrente, presidente' va a ser "una conmoción"

El director de cine y actor Santiago Segura ha afirmado que 'Torrente, presidente', la película con la que vuelve a los cines el próximo 13 de marzo el casposo policía interpretado por él mismo, va a ser "una conmoción" y "bastante impresionante" por su capacidad de hacer reír.

"Es una película muy potente, hay comedias de risa, de sonrisa, pero que haya cinco o seis carcajadas, no hay tantas", resume Segura en una entrevista a EFE en la que no quiere desvelar más sobre el argumento de la nueva entrega de la saga que inició en 1998.

El director, que inició con estas películas una fructífera carrera como creador de grandes éxitos de taquilla como las más recientes 'Padre no hay más que uno', defiende la necesidad del humor en un momento en el que los ciudadanos viven "estresados y con incertidumbres", no solo por la crispación política, sino también por miedos como que la inteligencia artificial les deje sin trabajo.

Películas superadas por la realidad

En una entrevista el pasado junio, Santiago Segura aseguraba que "en este país es muy difícil hacer política ficción o sátira social, porque la realidad te supera".

"Ya en 'Torrente 5' (2014) me frustraba porque no se me podía ocurrir nada más loco que el periódico por la mañana. Yo me levantaba por la mañana y leía el periódico y decía, no puede ser", explicaba.

Así, recordaba que la película subtitulada 'Operación Eurovegas' (2014), quinta parte de la saga, era una distopía que se desarrollaba en 2018, cuatro años después. "Yo decía que Cataluña ya no estaba en España, que habíamos vuelto a la peseta. Pero algunas cosas desde que rodé la película hasta que la estrenamos pasaron, rollo Nostradamus".

Así, como él predijo, el rey emérito se fue (él situaba ya como reyes a Felipe y Letizia). "Dicen que la realidad supera a la ficción y es verdad, siempre te quedas corto", concluye.

A 'Torrente: El brazo tonto de la ley' le que siguieron 'Torrente 2: Misión en Marbella' (2001), 'Torrente 3: El protector' (2005), 'Torrente 4: Crisis Letal' (2011) y 'Torrente 4: Operación Eurovegas' (2014).