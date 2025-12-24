¿Una infidelidad, causa de la ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez?

Ha llegado el miércoles, y no uno cualquiera. Los últimos preparativos para Nochebuena son perfectamente compatibles con un episodio 'Christmas Edition' del pódcast Mamarazzis de EL PERIÓDICO. Ya seas un amante de esta época del año o un poco Grinch, perfiles que cumplen Laura Fa y Lorena Vázquez, respectivamente, seguro que si estás aquí es porque te interesan las últimas novedades de la prensa rosa.

Ana Obregón y su propósito de Año Nuevo

Recuperaban al inicio del episodio las Mamarazzis un fragmento de una de las intervenciones de Ana Obregón en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 el pasado mes de marzo: "A partir del año que viene mi niña no va a aparecer en ningún lado", afirmaba refiriéndose a exponer a su hija barra nieta en medios de comunicación.

Apurando su promesa, la también presentadora ha sido la apuesta de '¡Hola!' para su portada de esta semana. ¿Y a su lado quién había? Efectivamente, la pequeña Ana Sandra. En un reportaje donde muchas de las declaraciones giraban en torno a la figura del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, con quien Obregón mantuvo una relación de –insiste ella– solamente amistad, no parece una gran idea ilustrar la publicación con el rostro (sin pixelar, evidentemente) de una criatura que vive en "duelo permanente".

También se ha habla en la entrevista de Alessandro Lequio, de quien su expareja habla maravilla en el rol de un "gran padre" o como persona muy implicada en la fundación. Sobre las denuncias públicas por malos tratos recibidas por parte de otras mujeres que le costaron el puesto en televisión al excolaborador hispano-taliano, sin embargo, prefiere guardar silencio.

Sea como sea, la pregunta que nos queda ahora es... ¿Vamos a volver a ver portadas o reportajes de Obregón con la niña en 2026 Las Mamarazzis lo tienen claro: sí, sí y sí.

Dulceida, "superimplicada" con su nuevo proyecto

Cuando hay que criticar, se critica; cuando hay que aplaudir, se aplaude. Bajo este principio, las Mamarazzis, que tan críticas habían sido en el pasado con algunos episodios polémicos protagonizados por Dulceida, han aprovechado el capítulo de este miércoles para elogiar el papel de la 'influencer' en su nuevo proyecto profesional, 'La Gran Cita' de 3Cat: "Está superimplicada", han dicho antes de proceder a explicar los hechos que lo confirman. Al parecer, Alba Domènech, nombre de nacimiento de la creadora de contenido, habría acudido a las grabaciones incluso durante la bronquitis que casi deriva en una neumonía. Con fiebre, se vistió con falda corta y afrontó el rodaje con total profesionalidad. ¡Ole!

Muy alejada se encuentra esta actitud del pasotismo que reinaba durante su anterior proyecto, un pódcast en Podimo junto a su pareja, Alba Paul. Pues parece que Dulceida ha recapacitado y ha dado un giro total a su participación en este tipo de producciones. De hecho, una vez concluido el rodaje de su último programa, la 'influencer' grabó un vídeo de agradecimiento para todos los miembros del equipo. "¡Ojo, Laura Escanes!", han bromeado las Mamarazzis de cara a la posible incorporación de una nueva cara del mundo de las redes presentando las Campanadas en Catalunya.

Alejandro Sanz y Candela Márquez: ¿hay o no hay tercera persona?

No todo iban a ser aplausos. Alejandro Sanz y Candela Márquez han roto. "Sorpresa para nadie", ya que llevaban meses arrastrando una relación de idas y venidas entre rumores de ruptura. Finalmente, la separación la ha confirmado '¡Hola!', en una exclusiva que anunciaba la separación de caminos pero siempre dejando claro que seguían manteniendo una relación cordial y, ojo, no había terceras personas. ¿Negar infidelidades de partida? Algo olía a chamusquina, y los hechos que sucedieron a este 'bombazo' terminaron de confirmar que cordialidad, lo que viene siendo cordialidad, poca.

La primera en disparar fue ella, que publicó en redes una serie de fragmentos de 'La Perla', canción en la que Rosalía habla del desamor y la relación tóxica que lo precede. La actriz no tardaría demasiado en borrarla, aunque rápidamente volvió a la carga con una foto de una manada de renos con la que terminaba de insinuar este episodio de cuernos.

Tras un directo de Márquez dejando caer que estaba pasando por un mal momento y apoyándose en su familia, la respuesta del cantante no se haría esperar: "No soy una perla, soy un océano", escribió en plena madrugada en una publicación de X (antes Twitter) recogida por Javi Hoyos. Sanz se sumó a este "subo pero luego borro rápido", aunque tuvo alguna palabra de más y esta vez más explícita: "No te voy a decir con quien me estoy consolando porque se te borraría la sonrisa".

Con todo este material sobre la mesa, la pregunta que surge es ¿cuál es exactamente el punto determinante de esta ruptura? Pues bien, al parecer, como muchos oyentes de Mamarazzis alcanzarían a adivinar, se trataría de una infidelidad por parte de Alejandro Sanz. Por el momento, se habla de una amiga suya, de nombre Andrea Gara. Esta actriz y galerista habría entrado en la vida del músico antes incluso de que la pintora cubana Rachel Valdés le dejase el 'corazón partío'. De hecho, "no se escondían", dado que hay pistas en las redes de ambos que dejarían patente que hay una relación cercana entre ellos. Sin ir más lejos, los pies de él, reconocibles por un tatuaje, aparecen en una foto subida por ella en una playa paradisíaca.

Modernización del discurso del Rey

Sin ánimo de minimizar la paternidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, aunque por su perfil bajo seguramente aprueben la discreción a la hora de dar la noticia del nacimiento de su cuarto bebé (no sabemos si niño o niña), no podíamos irnos a la cena de Navidad sin antes hablar del discurso del Rey. Y es que, según las últimas informaciones, parece ser que Felipe VI y la Casa Real han decidido avanzar hacia la modernización de este formato. En vistas de alejarse de la imagen arcaica que muchos españoles tienen de la institución monárquica, han implementado una serie de modificaciones destacables.

¿Una infidelidad, causa de la ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez?

Por un lado, en un movimiento estratégico quizás inspirado por el discurso de su homólogo en Países Bajos, el rey Guillermo de Holanda, Felipe entonará (o entonó, ya que se grabó el pasado lunes) su discurso de pie y en un plano secuencia, es decir, del tirón. A su vez, la tecnología hará acto de presencia en esta alocución por medio de drones. Por último, el hijo de Juan Carlos I –quien, por cierto, cumplirá 88 años dentro de poco más de una semana– se dirigirá a los españoles desde el Palacio Real (o de Oriente) en lugar de desde la Zarzuela.

