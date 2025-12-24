Óscar Casas se moja sobre el problema de la vivienda: "La ciudadanía debe implicarse más activamente y movilizarse para reclamar soluciones justas y duraderas"

Óscar Casas (27 años) es uno de los actores más reconocidos del cine español. El barcelonés, es el cuarto de cinco hermanos en una de las familias más mediáticas de España, siendo hermano menor del reconocido actor Mario Casas. El intérprete, galardonado con un Goya en 2021, no ha dudado en señalar un conflicto que afecta hoy en día a toda la población de España.

Este conflicto, se trata de la vivienda, y Óscar tiene responsables claros sobre lo que está sucediendo en el país. A finales de 2025, la vivienda se ha consolidado como el principal problema social y económico en España, superando a preocupaciones históricas como el desempleo. Se estima que el precio de la vivienda cierre el año con un incremento de entre el 5% y el 10%. El valor medio por metro cuadrado ha superado los 1.900 euros en muchas regiones. Además, el Banco de España estima que faltan unas 700.000 viviendas para cubrir la demanda actual, con un déficit adicional de 100.000 unidades solo en 2025.

Precios desorbitados

Por lo que hace a los precios de renta han subido un 24% de media en los últimos dos años. El coste promedio del alquiler en España ronda los 14,6 €/m². Esta situación ha generado un amplio debate social en el que también han participado figuras conocidas del ámbito cultural y artístico.

En una entrevista, el actor expresó que la situación no avanza porque no se están aplicando medidas eficaces. A su juicio, la falta de soluciones reales impide cualquier mejora y prolonga un problema que afecta especialmente a las generaciones más jóvenes. Óscar Casas también mostró su preocupación por el futuro y reconoció no tener claro cómo terminará todo esto si no hay cambios profundos. En su opinión, la ciudadanía debe implicarse más activamente y movilizarse para reclamar soluciones justas y duraderas.

Su implicación en los problemas sociales

Además de la vivienda, el actor quiso poner el foco en otros retos que afectan a la juventud actual. Entre ellos, destacó su postura crítica frente al uso excesivo de la tecnología y el impacto que esta tiene en la vida cotidiana de los más pequeños.

De hecho, explicó que mantiene una relación muy limitada con las redes sociales y los dispositivos móviles. Aseguró que no utiliza plataformas como TikTok, Twitter o Instagram, y que solo emplea WhatsApp, en parte para dar ejemplo a su hermano menor, que tiene 11 años.

Según el actor, en su entorno familiar intentan concienciar sobre los riesgos asociados al abuso de pantallas, evitando normalizar el uso constante del móvil delante de los niños. Considera importante predicar con el ejemplo para fomentar hábitos más saludables.