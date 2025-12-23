Videojuegos
Este es el vídeo de la trágica muerte de Vincent Zampella, creador de 'Call of duty', en un accidente de tráfico
Muere Vince Zampella, cocreador de 'Call of Duty', en un accidente con su Ferrari en California
Lola Gutiérrez
La muerte de Vincent Zampella, creador de la mítica franquicia de videojuegos militares 'Clal of Duty', ha dejado consternado al mundo del 'gaming'. A sus 55 años, el desarrollador perdió la vida el pasado domingo en un accidente de tráfico en la autopista Angeles Crest, al sur de California.
Pese a que originalmente no fueron desveladas las causas del fallecimiento en el comunicado emitido por el estudio Electronic Arts (EA), más tarde comenzaron a difundirse a través de redes sociales imágenes del supuesto choque que habría terminado con la vida de Zampella.
Imágenes de la tragedia
En el vídeo, aparece un vehículo Ferrari circulando a alta velocidad a la salida de un túnel en una zona montañosa cuando, de repente, se sale de la calzada y acaba impactando contra una pared rocosa. Las personas presentes acuden rápidamente al lugar del siniestro, a pocos metros de donde se encontraban, para tratar de liberar al conductor y apartarlo de las llamas de la carrocería incendiada.
Zampella deja a sus espaldas una de las franquicias más exitosas de la historia dentro de la industria del videojuego. Desde su lanzamiento en 2003, 'Call of Duty', un 'shooter' en primera persona, fue ganando adeptos en diferentes consolas, especialmente en el entorno PlayStation.
'Black Ops' y 'Modern Warfare' fueron las dos sagas que catapultaron este videojuego al estrellato, aunque también títulos como 'Ghost', 'Advanced Warfare' o 'Infinite Warfare' contribuyeron a que, hoy por hoy, 'Call of Duty' sea todo un emblema entre los 'gamers', especialmente aquellos apasionados de los juegos bélicos y militares.
Zampella también fue director de 'Battlefield 6', perteneciente a otra de las grandes franquicias del mismo sector y temática.
