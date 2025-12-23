La tablet de la 'Isla de las Tentaciones', viral tras sobrevivir a la violenta reacción de las parejas: "Ha aguantado tres colisiones y un fuego"

'La Isla de las tentaciones' se ha consolidado como uno de los programas estrella de la parrilla televisiva. En este 'reality', en el que cinco parejas ponen a prueba su fidelidad, la visualización de imágenes de sus parejas se erige como el momento clave para la audiencia.

Estas imágenes, que revelan cómo afrontan la convivencia con los solteros, se muestran en una pequeña tablet que se ha convertido casi en un símbolo del programa. Lo curioso es que, temporada tras temporada, el formato no ha cambiado. Sin embargo, este año ha ido más allá, y este elemento se ha convertido en el verdadero protagonista del programa.

Almudena lanza la tablet a la hoguera

En una de las últimas emisiones, Almudena, pareja de Darío, cogió la tablet para tirarla directamente al fuego y abandonar la hoguera entre gritos hacia su pareja: "¿¡Por qué!? ¡No me lo merezco! ¡Me has perdido! ¿Qué mierda has hecho en estos once años? ¡No me puedes romper más el corazón!".

No es la primera vez que una de las protagonistas paga su enfado con la tablet, ya que otros de sus compañeros (como Rodri o Gilbert) también la habían tirado al suelo al ver las imágenes. Por ello, se ha convertido en un foco de memes en redes sociales.

Los mejores memes de la red social 'X'

Los usuarios han ilustrado 'tablets' de niños, protegidas por un metacrilato, o incluso han pedido el enlace de esta tras aguantar "tres colisiones" y "un fuego".