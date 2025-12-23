Periodismo deportivo
Muere a los 27 años la periodista deportiva Malina Maria Guler tras caer desde un séptimo piso en Rumanía
El FC Bihor Oradea, club para el que trabajó como reportera, confirmó el fallecimiento mientras la policía investiga las circunstancias del suceso ocurrido en la ciudad de Oradea
La periodista deportiva rumana Malina Maria Guler, de 27 años, ha fallecido tras caer desde el séptimo piso del edificio en el que residía en la ciudad de Oradea, al noroeste del país. Las autoridades investigan las circunstancias del suceso para esclarecer las causas de la caída.
La muerte fue confirmada por el FC Bihor Oradea, club en el que trabajaba como reportera y fotógrafa, a través de un comunicado en redes sociales. En el mensaje, la entidad destacó su aportación durante la temporada 2023-2024, en la que el equipo logró el ascenso a la Segunda División del fútbol rumano. “Contribuyó con profesionalidad y dedicación a capturar los momentos y emociones de esta trayectoria deportiva”, señaló el club.
Guler desarrollaba su labor como periodista deportiva, fotógrafa y creadora de contenido digital, y había trabajado también para el UTA Arad. En los meses previos a su fallecimiento, había compartido en redes sociales distintos contenidos vinculados a su trayectoria profesional en el fútbol rumano.
Horas antes del suceso, la periodista publicó un mensaje en sus perfiles sociales con la frase: “Tu zona de confort te matará”. Las autoridades no han confirmado, por el momento, si ese mensaje guarda relación con el fallecimiento, y mantienen abierta la investigación para determinar lo ocurrido.
El fallecimiento de Guler ha generado numerosas reacciones en el entorno del periodismo deportivo y del fútbol rumano, donde era una figura conocida por su trabajo a pie de campo y su presencia en redes sociales.
