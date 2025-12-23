Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere a los 78 años Epic Gamer Grandma, una de las estrellas más populares de TikTok

La creadora de contenido, conocida por sus vídeos de videojuegos y seguida por más de dos millones de personas, murió el 21 de diciembre acompañada por su familia

Epic Gamer Grandma, una de las figuras más conocidas de TikTok, ha fallecido a los 78 años. La noticia fue confirmada este martes por su nieto a través de una publicación en Instagram.

Según explicó, su abuela murió el pasado 21 de diciembre acompañada por su familia y sosteniendo la mano de su hija, Pauline. “Se fue rodeada de amor”, escribió.

Conocida en redes como Epic Gamer Grandma, Agnes, su nombre real, reunió a más de dos millones de seguidores en TikTok, donde ganó popularidad gracias a sus vídeos jugando a videojuegos y a un estilo directo y espontáneo que conectó con públicos de todas las edades.

En las semanas previas a su fallecimiento, su nieto había ido informando sobre su estado de salud. En octubre explicó que Agnes había sido hospitalizada por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y pidió mensajes de apoyo a la comunidad. Un mes después, reconoció que su evolución era negativa y que resultaba poco probable que pudiera regresar a casa.

Epic Gamer Grandma se convirtió en un fenómeno poco habitual en redes sociales, rompiendo estereotipos sobre la edad y ganándose un lugar propio dentro del ecosistema digital.

