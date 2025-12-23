Fallecimiento
Muere a los 78 años Epic Gamer Grandma, una de las estrellas más populares de TikTok
La creadora de contenido, conocida por sus vídeos de videojuegos y seguida por más de dos millones de personas, murió el 21 de diciembre acompañada por su familia
Epic Gamer Grandma, una de las figuras más conocidas de TikTok, ha fallecido a los 78 años. La noticia fue confirmada este martes por su nieto a través de una publicación en Instagram.
Según explicó, su abuela murió el pasado 21 de diciembre acompañada por su familia y sosteniendo la mano de su hija, Pauline. “Se fue rodeada de amor”, escribió.
Conocida en redes como Epic Gamer Grandma, Agnes, su nombre real, reunió a más de dos millones de seguidores en TikTok, donde ganó popularidad gracias a sus vídeos jugando a videojuegos y a un estilo directo y espontáneo que conectó con públicos de todas las edades.
En las semanas previas a su fallecimiento, su nieto había ido informando sobre su estado de salud. En octubre explicó que Agnes había sido hospitalizada por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y pidió mensajes de apoyo a la comunidad. Un mes después, reconoció que su evolución era negativa y que resultaba poco probable que pudiera regresar a casa.
Epic Gamer Grandma se convirtió en un fenómeno poco habitual en redes sociales, rompiendo estereotipos sobre la edad y ganándose un lugar propio dentro del ecosistema digital.
- Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que ese virus no tiene capacidad de infectar
- Comprobar Lotería Navidad, en directo | Última hora de El Gordo, números premiados y la pedrea
- Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
- Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox
- Los fiscales progresistas recogen dinero para pagar la multa a la que se condenó al exfiscal general
- Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
- No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
- Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás