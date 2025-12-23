Jordi Wild se abre sobre el duelo por la muerte de su padre: "Hay momentos en los que he tenido que parar y decir: por ahí no"

Tras vivir uno de los años más duros de su vida, el youtuber manresano y ganador de un Premio Ondas por el pódcast The Wild Project, Jordi Wild (Jordi Carrillo), se ha sincerado sobre cómo gestiona el duelo por la pérdida de su padre. El progenitor del creador de contenido, también llamado Jordi Carrillo (conocido como Papa Giorgio en redes), falleció en noviembre de 2024 a causa de un infarto abdominal. "No me esperaba llorar en un pódcast, y lo he hecho en varios", ha revelado el influencer manresano en el pódcast La Fórmula del Éxito, conducido por Uri Sabat.

Sabat explica al manresano que recientemente también ha perdido a su padre y que, para él, el formato audiovisual ha sido clave. "He podido hablar con la gente sobre el tema y eso me ha ayudado a entender cosas que no comprendía", confiesa el conductor de La Fórmula del Éxito. Para Wild, sin embargo, su exitoso pódcast no ha sido la clave para aprender a convivir con el duelo. "A mí lo que me ha servido es el día a día, sobre todo estar con mi madre", explica. Aun así, en opinión del streamer manresano, no existe una fórmula válida para afrontar la muerte de alguien tan cercano. "Cada uno lo vive como puede. No hay ninguna regla", asegura.

La realidad tras la pérdida de un padre

Un año después, Wild hace balance y asegura que vivir una pérdida como la suya no aporta nada positivo. Te rompe los esquemas, hasta el punto de no poder controlar las emociones, confiesa. "Antes me hundía solo con mencionarlo, estuviera donde estuviera", detalla. De hecho, la muerte de Jordi Carrillo ha llevado al youtuber manresano a vivir situaciones que él mismo nunca habría imaginado. Ahora, sin embargo, lo ve desde otra perspectiva. "Ya puedo hablar de él, ver una foto y reír. Tampoco me cuesta recordar buenos momentos", reflexiona.

Para lograr revertir la situación, Wild ha necesitado tiempo y "aprender a gestionar cómo funciona la vida". El apoyo ajeno es de agradecer, admite, pero "no sirve de nada" si no hay un trabajo interior. El manresano advierte que una de las peores cosas que se pueden sufrir es la soledad tras "vivir un drama familiar importante". "Cuando una persona pierde a alguien y de repente se encuentra sola en casa, sin nada que hacer, es una pesadilla". Explica que, en casos así, la mente puede desarrollar creatividad y llevarte a elementos positivos, pero que también "puede hundirte". "Puedes acabar entrando en pozos de los que cuesta salir", advierte.

El youtuber manresano confiesa a Sabat que ha habido momentos de vulnerabilidad en los que los pensamientos asociados a la tristeza profunda y la incertidumbre han predominado. "He tenido que parar y decir: por aquí no", explica. Wild asegura que ha llegado a dudar si "podría seguir sin él", y que ha tenido que hacer el ejercicio de comprender que la muerte de un padre no puede impedir seguir viviendo. "Mi padre querría que continuara con mi vida", afirma. Ante una situación así, es clave "hablar y llorar cuando sea necesario. Es bueno hacerlo", concluye.