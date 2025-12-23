Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Familia numerosa

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, felices: dan a la bienvenida a su cuarto hijo

El cantante y la extenista son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de 7 años, y de Mary, de 5

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, en un partido de tenis en Cayo Vizcaíno (Florida, EEUU), en abril del 2009

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, en un partido de tenis en Cayo Vizcaíno (Florida, EEUU), en abril del 2009 / Efe / Andrew Gombert

EFE

EFE

El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo, que nació el pasado 17 de diciembre, según muestra la foto que publicaron este lunes en Instagram.

En la imagen, publicada por ambas celebridades, se muestra al recién nacido, cuyo sexo no se informa ni tampoco se dan otros detalles, envuelto en una manta de hospital blanca de rayas rosa y negro, al igual que la sábana de la pequeña cuna en el que duerme, y un gorro rosa de rayas azules, junto a un pequeño peluche de un perezoso.

Una gran familia

Los padres sólo acompañaron la imagen con el mensaje "My Sunshine 17/12/2025" (que puede traducirse como "rayo de sol").

El hijo del reconocido cantante español Julio Iglesias, de 50 años, y la extenista rusa, de 44, quien dio a conocer el pasado agosto su embarazo, son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y de Mary, de cinco.

En la red social han publicado fotos de sus hijos y diversos momentos en los que comparten con ellos. 

