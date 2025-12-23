Familia numerosa
Enrique Iglesias y Anna Kournikova, felices: dan a la bienvenida a su cuarto hijo
El cantante y la extenista son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de 7 años, y de Mary, de 5
El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo, que nació el pasado 17 de diciembre, según muestra la foto que publicaron este lunes en Instagram.
En la imagen, publicada por ambas celebridades, se muestra al recién nacido, cuyo sexo no se informa ni tampoco se dan otros detalles, envuelto en una manta de hospital blanca de rayas rosa y negro, al igual que la sábana de la pequeña cuna en el que duerme, y un gorro rosa de rayas azules, junto a un pequeño peluche de un perezoso.
Una gran familia
Los padres sólo acompañaron la imagen con el mensaje "My Sunshine 17/12/2025" (que puede traducirse como "rayo de sol").
El hijo del reconocido cantante español Julio Iglesias, de 50 años, y la extenista rusa, de 44, quien dio a conocer el pasado agosto su embarazo, son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y de Mary, de cinco.
En la red social han publicado fotos de sus hijos y diversos momentos en los que comparten con ellos.
- Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que ese virus no tiene capacidad de infectar
- Comprobar Lotería Navidad, en directo | Última hora de El Gordo, números premiados y la pedrea
- Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
- Los fiscales progresistas recogen dinero para pagar la multa a la que se condenó al exfiscal general
- Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox
- No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
- Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás
- Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas