Adrián Gordillo, de ser ''El Mecos' en 'Aída' a estar arruinado y con un hijo a su cargo: "No tengo ni para comer"

El actor madrileño Adrián Gordillo, conocido por interpretar el papel de ‘El Mecos’ en la serie Aída entre 2005 y 2014, ha confesado la dura situación que está atravesando actualmente.

En una entrevista este martes para el programa ‘El tiempo justo’, emitido en Telecinco, Gordillo comentó que se encuentra en la ruina.

De la cima a la ruina

“No estoy abajo, estoy en el infierno. Lo estoy pasando fatal”, comienza diciendo Gordillo, refiriéndose a que su trabajo como actor no le ha llevado a donde él esperaba.

Gordillo llegó a ganar un Goya con tan solo 13 años, por su papel en el cortometraje 'Sueños', y todo apuntaba a que su carrera en el mundo del cine iba a estar llena de éxitos.

Sin embargo, años después la situación es muy diferente y el actor se encuentra sin trabajo. “He pasado de ganar un Goya a que no me llamen para una simple prueba”, afirma Gordillo

“Tenía todo en mis manos, los mejores restaurantes, las mejores discotecas…”, cuenta el madrileño, recordando sus momentos de éxito.

Una situación desesperante

La situación que está atravesando Gordillo es devastadora: convive en un piso junto a otras cinco personas y tiene que compartir habitación con su hermano.

El intérprete también comenta que tiene un hijo a su cargo y asegura que la situación es tan desesperante que “no tengo ni para comer”.

Visiblemente afectado, ha aprovechado la entrevista para intentar encontrar una solución. “Quiero ayuda, quiero ayuda, yo nunca me veía haciendo una entrevista diciendo que estoy arruinado”, reclama el actor.

Salir adelante

La prioridad de Gordillo es salir adelante sea como sea, asegura que no quiere dinero fácil, lo que necesita es un trabajo que le permita tener unos ingresos.

“Me pongo a trabajar de mozo de almacén, de albañil, de lo que sea”, explica el actor al borde de las lágrimas.

‘Aída y vuelta’

Gordillo se encuentra entre el elenco de actores que ha participado en la película ‘Aída y vuelta’ que se estrenará en cines el próximo 30 de enero.

Aunque con esta producción el actor ganó algo de dinero, desde ‘El tiempo justo’ aseguran que tan solo cobró 6.000 euros (1.000 por cada día de grabación) en febrero y que ya no tiene dinero.