Trump se mete a historiador para insultar a 'Sleepy' Joe Biden

El 'hall of fame' faltón Cuesta no meter cada semana en esta página a Donald Trump, y los lectores pueden estar seguros de que se hacen ímprobos esfuerzos para buscar alternativas. Pero se supone que aquí hay que reseñar las noticias o los personajes que han tenido un mayor impacto en las redes sociales durante los últimos días, y Trump tiene dos potentísimas armas para captar todos los focos. La primera, que ostenta la presidencia del Gobierno con más repercusión del mundo; la segunda, su propia trayectoria como bocazas y 'showman'. Cuando echa mano de las dos tiene garantizada la atención de medio mundo. Esta vez, a Trump le ha dado por crear en la Casa Blanca un 'hall of fame', una sala de homenaje, a sus predecesores en el cargo. Pero lo ha hecho de manera muy particular: ha colgado los retratos de los expresidentes y, bajo ellos, ha colocado unos textos que escapan a cualquier convención diplomática. A Biden –que no tiene ni foto: en su lugar hay un bolígrafo, en supuesta alusión a que no sabía lo que firmaba– lo llama "sleepy Joe" (Joe el dormilón), lo acusa de tener un papel principal en el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania y de ser, en resumen, "de lejos, el peor presidente de la historia de Estados Unidos". A Obama lo llama Barack Hussein Obama y dice que es "una de las figuras políticas más divisivas de la historia americana". Tampoco se salvan algunos republicanos: a George W. Bush le reprocha "iniciar guerras en Afganistán e Irak". Su secretaria de prensa confirmó que Trump había escrito de su puño y letra muchas de las descripciones. ¿Qué hacer ante este derroche de desfachatez? Desde el ámbito político, seguramente dar respuestas como la de Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, en X: "La inflación está aumentando. El desempleo está aumentando. Los precios de los alimentos han subido. Los costes de electricidad han aumentado. Y Donald Trump pasa el tiempo haciendo estas estupideces".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Doug Mills - Pool via CNP

Gordofobia y tigres en la IA Estamos en el principio de los tiempos de la inteligencia artificial, que sin duda provocará avances hoy inimaginables y sacudidas sociales también inimaginables. Pero lo más llamativo de momento de las nuevas tecnologías, o por lo menos la vertiente más utilizada en las redes sociales, es su capacidad para crear vídeos de impacto. Por ahora, y aunque están ya bastante perfeccionados, en la mayoría de ellos pueden detectarse detalles que delatan su origen artificial. Pero es evidente que no falta mucho tiempo para que las imágenes generadas con un click sean indistinguibles de las captadas por algún dispositivo de grabación activado en última instancia por un ser humano. Lo más curioso, por ahora, de esos vídeos creados con IA es su temática. Podemos hablar tras un análisis más o menos concienzudo de las redes –hemos venido a jugar– de dos grandes familias de contenido: la que tiene a animales salvajes como protagonistas y la que se centra en personas muy pasadas de peso. Ejemplos de la obsesión con las fieras son el zorro que se queda atrapado bajo el hielo y un pescador lo rescata y se lo lleva a su casa; o los leones que se compinchan con un rinoceronte para atacar a una mujer que los está grabando en vídeo; o un perrito doméstico que salva a un bebé cuando iba a ser atrapado por un águila. Pero, sobre todo, hay una fijación con los tigres: un elefante rescata a un tigre durante una inundación, un tigre tomando un baño caliente en una bañera, un cachorro de tigre siberiano que recibe el ataque de unos lobos... En cuanto a los gordos, no tiene mucho misterio: la IA explota la ancestral curiosidad del ser humano sobre qué pasa si una persona con sobrepeso se lanza a una piscina llena de gente o se pone a hacer el tonto sobre un puente de cristal. Y lo que pasa siempre con la IA es que el gordo se lo carga todo.

Tigres / Imágenes Noreste

La lotería y las anomalías estadísticas Este año va a tocar el Gordo de Navidad al número de EL PERIÓDICO. Les diría que corrieran a comprarlo a la administración de la calle Consell de Cent, muy cerca de la antigua redacción, porque no hay que ser avaricioso, pero me informan de que se han agotado. Otra vez será, no todo el mundo puede ser millonario, hay que asumirlo. Pese a esta verdad incontrovertible, la gente se empeña en hablar sobre los premios y en hacer planes como si les fueran a tocar, y en exponerlos en las redes sociales. Pero también están los cenizos que abrazan la estadística en estos días de milagros y cosas sobrenaturales, y que subrayan, con la calculadora en la mano, que las opciones de ganar el primer premio son de un 0,001%. Es mucho más probable, por ejemplo, tener polidactilia (nacer con un dedo extra), o morir a causa del golpe provocado por una maceta caída de un balcón, o por el impacto de un rayo, o por resbalar desde la cama y golpearte contra el suelo. Y están los que recuerdan que, en realidad, si te toca el Gordo no te tocan 400.000 euros, porque Hacienda reclama enseguida su pellizco y te deja con 328.000, que no dan para comprarse casi ningún piso (lo que casi todo el mundo dice que quiere hacer con el dinero, así están los tiempos) en Barcelona, pero que buenos son. Frente a todos ellos, y aunque ya esté claro quién se va a llevar el gato al agua este año, hay quien sigue confiando en la magia y no pierde la ilusión, como el usuario de X @nenuco1971: "Es muy raro que te toque el premio Gordo de la lotería, pero no imposible. Somos un planeta muy raro en el universo, y una especie muy rara con unos miles de años de civilización frente a 4500 millones de años que tiene la Tierra. Somos fruto de millones de años de prueba y error".