Es noticia
Subasta millonaria

Subastan por 10 millones de dólares las zapatillas de Kobe Bryant en juego de Navidad 2010

El calzado, de color verde y con escamas, originalmente provocó que fuera conocido como 'Green Mamba' por el apodo del jugador, pero su estreno en Navidad dio lugar al sobrenombre coloquial de 'Grinch' una criatura peluda y verde que tiene su origen en la literatura y odia esta época festiva.

Subastant por 10 millones de dólares las zapatillas de Kobe Bryant en juego de Navidad 2010

Subastant por 10 millones de dólares las zapatillas de Kobe Bryant en juego de Navidad 2010 / JOSHUA WHITE/JWPictures.COM

EFE

EFE

Las icónicas zapatillas Nike Kobe 6 'Grinch', que empleó Kobe Bryant en el partido de Navidad de 2010 contra los Miami Heat de LeBron James, fueron puestas a subasta por un precio mínimo de 10 millones de dólares por la plataforma de comercio Joopiter, propiedad del artista Pharrell Williams.

El calzado, de color verde y con escamas, originalmente provocó que fuera conocido como 'Green Mamba' por el apodo del jugador, pero su estreno en Navidad dio lugar al sobrenombre coloquial de 'Grinch' una criatura peluda y verde que tiene su origen en la literatura y odia esta época festiva.

La directora global de ventas de la plataforma de comercio, Caitlin Donovan, dijo a EFE que el precio mínimo de venta es de 10 millones de dólares.

Las zapatillas, que están autografiadas, fueron exhibidas esta semana junto a otros coleccionables de Bryant en un local de Beverly Hills (California), a la vista de posibles interesados.

Bryant anotó 17 puntos en su única aparición con estas zapatillas, en un partido que sus Lakers perdieron 80-96 contra los Heat de James, Dwyane Wade y Chris Bosh en el Staples Center (ahora Crypto.com Arena).

El pasado agosto, un cromo firmado por Bryant y Michael Jordan fue subastado por más de 12,9 millones de dólares por la casa de subastas Heritage Auctions, una cantidad récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos y que lo convirtió en el segundo coleccionable deportivo más caro de todos los tiempos.

