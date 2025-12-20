Mano derecha de la emérita
Muere a los 86 años Tatiana Radziwill, prima de la Reina Sofía
Tras el ictus que sufrió hace unos años, su vida cambió por completo
Alexandra Costa
Tatiana Radziwill, prima segunda de la Reina Sofía y su gran apoyo en los momentos claves de su vida, ha fallecido a los 86 años de edad. Hija del Príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwill y de la Princesa Eugenia de Grecia, mantuvo una relación muy estrecha con la emérita desde que ambas exiliaron de Grecia durante la II Guerra Mundial.
'Tatan', tal y como le llamaban sus allegados de forma cariñosa, sufrió un ictus hace unos años. Desde entonces, su vida cambió por completo porque fue perdiendo movilidad. Por ello, se vio a Leonor el verano pasado llevándola en silla de ruedas en Miravent, donde había compartido decenas de momentos con la emérita.
El periodista David Insua ha informado de la muerte de Tatiana: "Fallece Tatiana Radziwill, la inseparable prima 'Tatan' de la Reina Sofía. Durante toda su vida fue una de las grandes confidentes de la Emérita, que sin duda se sentirá un poco más sola", ha escrito en la red social 'X' . Minutos más tarde, la revista ¡HOLA! ha confirmado su fallecimiento y ha informado que se produjo este viernes 19 de diciembre por la noche.
