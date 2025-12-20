Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Mano derecha de la emérita

Muere a los 86 años Tatiana Radziwill, prima de la Reina Sofía

Tras el ictus que sufrió hace unos años, su vida cambió por completo

Muere a los 86 años Tatiana Radziwill, prima de la Reina Sofía

Muere a los 86 años Tatiana Radziwill, prima de la Reina Sofía / Europa Press

Alexandra Costa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tatiana Radziwill, prima segunda de la Reina Sofía y su gran apoyo en los momentos claves de su vida, ha fallecido a los 86 años de edad. Hija del Príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwill y de la Princesa Eugenia de Grecia, mantuvo una relación muy estrecha con la emérita desde que ambas exiliaron de Grecia durante la II Guerra Mundial.

'Tatan', tal y como le llamaban sus allegados de forma cariñosa, sufrió un ictus hace unos años. Desde entonces, su vida cambió por completo porque fue perdiendo movilidad. Por ello, se vio a Leonor el verano pasado llevándola en silla de ruedas en Miravent, donde había compartido decenas de momentos con la emérita.

El periodista David Insua ha informado de la muerte de Tatiana: "Fallece Tatiana Radziwill, la inseparable prima 'Tatan' de la Reina Sofía. Durante toda su vida fue una de las grandes confidentes de la Emérita, que sin duda se sentirá un poco más sola", ha escrito en la red social 'X' . Minutos más tarde, la revista ¡HOLA! ha confirmado su fallecimiento y ha informado que se produjo este viernes 19 de diciembre por la noche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
  3. La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
  4. Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
  5. España acelera y concentra ya un 2,7% de las empresas del mundo que se dedican a la cuántica
  6. Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
  7. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  8. El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año

Muere a los 86 años Tatiana Radziwill, prima de la Reina Sofía

Muere a los 86 años Tatiana Radziwill, prima de la Reina Sofía

Nuevas bajas para el Barça antes de la Copa de la Reina

Nuevas bajas para el Barça antes de la Copa de la Reina

Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España

Operación salida Navidad 2025, en directo: última hora del tráfico y las carreteras en Catalunya y el resto de España

Directo | Nuevos municipios se suman a las restricciones por el nuevo caso de peste porcina

Directo | Nuevos municipios se suman a las restricciones por el nuevo caso de peste porcina

El primer ministro de Portugal visita Kiev para reafirmar su apoyo a Ucrania

El primer ministro de Portugal visita Kiev para reafirmar su apoyo a Ucrania

El PP vuelve a insinuar al hacer balance de 2025 que Sánchez terminará en la cárcel

El PP vuelve a insinuar al hacer balance de 2025 que Sánchez terminará en la cárcel

Muere un hombre de 84 años atropellado por un camión en Alcarràs (Lleida)

Muere un hombre de 84 años atropellado por un camión en Alcarràs (Lleida)

Zelenski afirma que aún no hay acuerdo de paz y puede que nunca lo haya

Zelenski afirma que aún no hay acuerdo de paz y puede que nunca lo haya