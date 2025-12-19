Pilar Soto, expresentadora del 'Grand Prix': "Intenté gritar, intenté mover las piernas... pero mi cuerpo no funcionaba ya"

Famosos
Mariona Carol Roc
Pilar Soto, presentadora de televisión y actriz, ha relatado este jueves en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, uno de los episodios más críticos de su vida, ocurrido en 2003, tras una gala de 'La isla de los famosos'. De camino a casa, perdió el conocimiento.
“Lo siguiente que recuerdo es estar con tubos en el Hospital de La Princesa, de Madrid”, ha explicado.
Aquella etapa estuvo marcada por los trastornos de la alimentación y un deterioro físico acelerado.
“Había gente que sabía que me estaba medicando”, afirma Soto, señalando que solo una persona del equipo médico se opuso frontalmente a que participara en el 'reality'.
“Esto no se puede hacer, vamos a ver una muerte en directo”, recuerda que le advirtió el profesional sanitario.
Una noche que lo cambió todo
En uno de esos ingresos, los médicos le detectaron un tumor. Fue entonces cuando algo se transformó en ella. Aunque siempre se había definido como una persona espiritual, nunca había sentido una conexión tan intensa.
“Intenté con el yoga, con el budismo…”, ha contado, subrayando que su búsqueda interior fue constante. Todo cambió cuando los médicos le dijeron que ya no podían hacer más.
“Yo sabía que era el final”
Pilar ha descrito con crudeza aquellos instantes en el hospital. “Intenté gritar, intenté mover las piernas, pero mi cuerpo no funcionaba ya”, ha relatado.
“Oía que mi corazón, como una máquina, se estaba apagando”. “Igual que una mujer sabe que tiene vida en su vientre, el ser humano sabe que se está muriendo”, ha asegurado, definiendo ese momento como una mezcla de vértigo y pánico.
El refugio de la fe
Ante lo que creía el final, encontró consuelo en la oración: “Cerré los ojos y recé. Comencé a rezar”, ha explicado.
Fue entonces cuando vivió lo que define como una revelación: “Vi con los ojos de mi alma”, ha confesado. “Vi a Jesucristo muerto en una cruz”.
Según ha relatado, aquella imagen le provocó una reacción inesperada: “Lo primero que nació de mí no fue un socorro, fue un perdón”.
Vivir en gratitud
Hoy, Pilar Soto afirma haber encontrado equilibrio entre cuerpo y espíritu.
“A mí, precisamente por la bulimia, yo alimento tanto mi cuerpo como mi alma”, ha señalado.
Como muestra de agradecimiento, acude cada día a misa, una rutina que forma parte esencial de su recuperación.
Una historia marcada por el dolor, el silencio y una fe que, según ella, le devolvió la vida cuando ya no quedaban respuestas médicas.
