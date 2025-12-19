Isabel Pantoja y el misterio de las entradas fantasma

Los Pantofans están de enhorabuena. Si nada se pantotuerce, 2026 será un año cargado de nuevos pantoproyectos para Isabel Pantoja.

La tonadillera regresará a América con su gira “50 aniversario”, tres años después de sus últimos conciertos al otro lado del charco. Isabel Pantoja tiene por delante una gira transatlántica con la que prevé obtener beneficios millonarios. Esta gira supondría un balón de oxígeno para sus finanzas, ahogadas por las deudas con Hacienda. La cantante prepara ya su retirada de los escenarios y quiere librarse, por fin, de sus quebraderos de cabeza económicos, por lo que también estaría ultimando las negociaciones con una plataforma de streaming audiovisual para vender una docuserie sobre su vida, según ha informado la revista ‘Lecturas’.

Recordemos que el pasado mes de febrero, Pantoja y la productora Mediacrest Entertainment firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar una serie documental y otra de ficción sobre la artista. Los procesos de documentación y guion de ambos proyectos ya han concluido y ahora es el momento para que las plataformas interesadas planteen ofertas para su adquisición. Por lo que nos cuentan a las Mamarazzis, las negociaciones no están siendo nada fáciles. ¿Alguien lo dudaba?

Y mientras tanto, las Mamarazzis hemos destapado un nuevo drama en el universo Pantoja. Tal y como avanzamos en nuestro último pódcast, algunos Pantofans están en pie de guerra contra la oficina que gestiona la venta de entradas de sus conciertos. Debemos remontarnos a su concierto en Tarragona, anunciado para el 30 de noviembre de 2024 y que nunca llegó a celebrarse. Todo empezó cuando, a menos de tres semanas del evento, se anunció el aplazamiento “por motivos de salud de un miembro esencial del equipo”. Hasta ahí, comprensión absoluta. Se ofrecieron dos opciones: mantener la entrada para la nueva fecha, fijada el 5 de julio de 2025, o pedir la devolución.

Y llegó el mes de julio y, con él, el segundo revés: el concierto se cancelaba. Quienes compraron sus entradas a través del recinto o en un centro comercial, recuperaron su dinero, pero un gran número de los que las adquirieron mediante la promotora de la cantante, a través de enlaces oficiales del entorno de la artista, siguen esperando y desesperando. Pagaron entre 95 y 165 euros por entrada y siguen con su saldo pendiente.

Los afectados relatan el mismo viacrucis: correos electrónicos con peticiones de paciencia, promesas de reintegro que no se cumplen y, desde el mes de octubre, silencio absoluto. Desde el recinto en el que se debería haber celebrado el concierto, el Tarraco Arena, insisten que el problema es del promotor que gestiona la gira de Isabel Pantoja. Y, pese a que dicha empresa asegura que están “haciendo lo posible por contactar con los afectados”, lo cierto es que existe un buen número de personas que no reciben ni solución ni respuesta por su parte.

Un buen amigo de las Mamarazzis fue uno de los perjudicados por la cancelación y, tras el caso omiso de la promotora a realizar su reembolso, decidió poner una queja oficial en su banco. Sólo así logró que dicha empresa contactara con él, y no fue, precisamente, para devolverle el dinero de las entradas, sino para rogarle que retirara su reclamación bancaria. Algo huele a chamusquina.