Riley Keough, la nieta de Elvis, habría donado sus óvulos para el hijo de John Travolta y Kelly Preston, según 'People'

Riley Keough (36 años), hija de Danny Keough y Lisa Marie Presley y nieta de Elvis Presley, presuntamente donó sus óvulos a John Travolta y Kelly Preston, quienes posteriormente los utilizaron para dar a luz a su hijo, Benjamin, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso la revista norteamericana PEOPLE.

La información ha salido a la luz a raíz de una demanda que enfrenta a los herederos de Elvis tras la muerte de su hija, Lisa Marie Presley, madre de Riley. Por lo visto, en una demanda presentada por los antiguos socios comerciales de Priscilla Presley, Brigitte Kruse y Kevin Fialko, contra su hijo, Navarone García, este martes 16 de diciembre, se alega que la actriz de 'The Boyfriend Experience' y 'Daisy Jones & The Six', donó sus óvulos a la estrella de 'Pulp Fiction' y 'Grease', de 71, para que él y su difunta esposa pudieran tener a su hijo Benjamin, que hoy es un adolescente de 15 años, según el tabloide.

La demanda defiende que tras del fallecimiento de Lisa Marie a los 54 años en enero de 2023, "toda la familia Presley exigió el control del patrimonio y el pago de indemnizaciones, utilizando a los demandantes Kruse y Fialko como negociadores y mediadores". Michael Lockwood, exesposo de Lisa Marie y padre de Harper y Finley Lockwood, contactó a la demandante Kruse para informarle que la esposa de John Travolta, Kelly Preston, no había podido tener hijos, y que Travolta y Presley habían utilizado previamente los óvulos de Lisa Marie para concebir. La demanda continúa, señalando que Lockwood afirmó que él y sus hijos se encontraban en una situación de indigencia financiera, mientras Kruse y Fialko trabajaban para intentar gestionar el caos constante.

La demanda no aclaró si los óvulos de la fallecida cantante dieron lugar a un hijo para Travolta y Presley.

La tragedia ha acompañado a los herederos de Elvis. Benjamin, hermano de Riley, murió por suicidio a los 27 años en 2020, y su madre Lisa Marie murió tres años después a los 54 años a causa de una obstrucción del intestino delgado, una complicación a largo plazo de una cirugía bariátrica. La muerte de la hija de Elvis tuvo lugar una década después de que Lisa Marie comenzara su adicción a los opioides (que comenzó a tomar después del nacimiento de sus gemelos Finley y Harper Lockwood en 2008).