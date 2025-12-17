Polémica con las entradas del concierto cancelado de Isabel Pantoja en Tarragona | Exclusiva

Una semana más, vuelven las Mamarazzis. Con la Navidad picando a la puerta, Laura Fa y Lorena Vázquez han vuelto un miércoles más a repasar en su pódcast de EL PERIÓDICO las novedades más destacadas de los últimos días en la prensa del corazón. Y es que, por mucho que las comidas en familia, los regalos y las galletas de jengibre estén a la vuelta de la esquina, la actualidad no concede tregua alguna ni siquiera durante las fiestas navideñas cuando se trata de famosos.

En este capítulo, nombres del mundo de la televisión y el cine conviven con miembros de la Casa Real y personalidades del deporte. ¡Ah! Y por supuesto, también hay espacio para exclusivas, esta vez en torno de nada más y nada menos que a la figura de Isabel Pantoja. ¿Te quedas a descubrir de que se trata?

'The New York Times' revela la relación de Ana Obregón y Jeffrey Epstein

El 'bombazo' saltó durante la tarde del martes, cuando el diario estadounidense 'The New York Times' sacó a la luz una información "que nos ha dejado a todos helados": Ana Obregón y Jeffrey Epstein no solo se habrían conocido, sino que habrían mantenido una relación sentimental. Al parecer, ambos se conocieron después de que el padre de ella, el exitoso constructor Antonio García Fernández, fuese de los primeros en contratar los servicios de la empresa del magnate norteamericano. Por aquel entonces, Obregón se encontraba en su etapa 'hollywoodiense', cuando quería dedicarse a la interpretación.

Sea como sea, la actriz y presentadora ha salido al paso para desmentir la información, asegurando que nunca habían sido pareja, aunque sí amigos. Tal como Obregón explicó durante su intervención en 'Y ahora Sonsoles', él habría intentado llevar la amistad al siguiente nivel, pero ella –que por aquel entonces mantenía una relación con Miguel Bosé– lo frenó.

Cabe recordar, además, que después del suicidio de Epstein en una celda del Centro Correccional de Nueva York, donde cumplía condena por varios delitos sexuales, Obregón se negó a colaborar en la producción de un documental llevado a cabo por el 'Wall Street Journal'. Sí que lo mencionó, en cambio, en su libro biográfico, donde ahondó en la buena relación que mantenía con el fallecido multimillonario, a quien describió como "el hombre perfecto del que nunca me enamoré" en su último adiós.

El 'no' de Zarzuela al rey Juan Carlos I

Y hablando de memorias, otra de las noticias más sonadas de la actualidad ha sido la negativa de la Casa Real a Juan Carlos I cuando este solicitó el uso de material documental para trabajar en su biografía. Según publicó Pilar Santos en EL PERIÓDICO, el rey emérito se puso en contacto con Zarzuela para tener acceso al archivo de su padre, Don Juan. La respuesta seguramente no fue la que esperaba, pues Jaime Alfonsín, por aquel entonces jefe de la Casa, le dio largas con el argumento de que ese material es de todos "los españoles" y no de él.

Sin salir de la Familia Real, el otro nombre de la semana es el de Victoria Federica. Según publica 'Lecturas', la nieta de 'Juanca' estaría ilusionada con un joven madrileño de 24 años. Tras su noviazgo con el empresario Borja Moreno, la hija de la infanta Elena habría empezado hace dos meses una relación con Jorge Navalpotro, muy conocido en la noche madrileña por ser el hijo de Eulogio Navalpotro, jefe de la sala Riviera. Si bien no han salido todavía a la luz fotos que confirmen esta información, el intercambio de "fueguitos y corazoncitos" en comentarios de redes sociales es un primer indicio de esta pareja incipiente.

Dramas familiares de la semana

Mientras algunas parejas comienzan su andanza en el amor, otras parecen estar llegando al final del camino. A este segundo grupo pertenecerían, según ha publicado 'Lecturas', Anabel Pantoja y David Rodríguez. La mala relación del novio con su suegra, Merchi, lleva sonando varios meses. Pese a que se desconoce el origen de estas discrepancias, Fa apuesta por el accidente de la hija –investigado como presunto caso de malos tratos– antes que por las presuntas infidelidades del inicio de la relación entre ambos. Sea como sea, las Mamarazzis no tienen nada claro que exista alguna solución a este matrimonio en crisis.

Más cuidado parece el vínculo que une a Fedra Lorente con el resto de su familia. Tal fue el ruido generado tras el paso de mujer de Miguel Morales por 'De Viernes', con intervenciones repletas de contradicciones –"No está en un momento para estar en programas de televisión", coincidían las Mamarazzis– y la confesión de que su difícil situación financiera la había obligado a recurrir a Cáritas, que su sobrina tuvo que cerrar filas con una entrevista para la revista 'Semana': "En mi familia somos una piña y vamos a hacer todo lo posible por ayudar a mi tía", afirmó tras explicar que su tío había sido víctima de una estafa.

Tres comunicados lapidarios

Sin hacer de menos el anuncio del tenista Carlos Alcaraz, que este mismo miércoles hacía oficial la separación de caminos con su entrenador Juan Carlos Ferreros, hay dos comunicados que vienen acaparado titulares estos días. Por un lado, Kiko Hernández y su marido Fran Antón han anunciaod que abandonan su residencia en Melilla para volver a Madrid. ¿El motivo? El polémico cierre de su local nocturno 'El Cielo de Melilla' a causa de la falta de licencia. El conflicto llevó a los propietarios a tomar medidas quizás un tanto "desproporcionadas": ambos se encadenaron y entraron en una huelga de hambre que terminó más pronto que tarde en el caso del excolaborador de 'Sálvame', trasladado al hospital a las pocas horas por deshidratación. Lejos de terminar ahí la cosa, ambos denuncian que el cambio de gobierno –que califican de "dictadura"– va en su contra. Pese a ello, las Mamarazzis lo tienen claro: "No le veo yo la trama persecutoria".

Por otro lado, el peleador Ilia Topuria lanzó hace apenas unos días una nota en la que aseguraba ser víctima de extorsión. Según afirma en el comunicado, el actual campeón de la UFC habría recibido amenazas de denuncias por malos tratos, que la prensa ha atribuido rápidamente a su exmujer, la empresaria venezolana Giorgina Uzcategui. Cabe recordar que ella misma compartió en redes varios mensajes de empoderamiento animando a las mujeres a abandonar relaciones tóxicas, dando a entender que ese había sido su caso.

Según apuntan algunas filtraciones, la separación se habría producido hace cuatro meses. De hecho, la periodista Isabel Rabago confirmó el martes que la también 'influencer', quien de momento guarda silencio, había puesto una denuncia de malos tratos en Madrid y los abogados estaban negociando como se resolvía la situación. "Que a ti te pidan pasta por retirar esa demanda no quiere decir que los hechos no existan", han subrayado las Mamarazzis.

Promesas y silencios tras la cancelación del concierto de Pantoja en Tarragona

Varias personas se han puesto en contacto con las Mamarazzis para denunciar una situación que les afecta directamente como seguidores de Isabel Pantoja. Todo se remonta a noviembre del año pasado, cuando la cantante aplazó un concierto en Tarragona alegando la enfermedad de un miembro de su equipo. A los asistentes se les ofreció la posibilidad mantener la entrada para una nueva fecha en julio de 2025, que finalmente también fue cancelada. A partir de ahí, quienes compraron los 'tickets' a través de un enlace del perfil de la artista debían solicitar la devolución por correo electrónico, ya que las entradas estaban gestionadas por los promotores de la artista sevillana. A día de hoy, muchos aseguran no haber recuperado los 95 euros abonados.

Mamarazzis: Polémica con las entradas del concierto cancelado de Isabel Pantoja en Tarragona

Según relatan los afectados, el 3 de julio recibieron un primer mensaje pidiendo calma y garantizando la devolución. Al día siguiente enviaron sus datos bancarios y se les prometió un aviso cuando se realizara el ingreso. Desde entonces, solo han recibido evasivas, con la última respuesta en octubre. Desde el entorno de Isabel Pantoja desmienten que el dinero no se vaya a devolver –"no es exactamente así", dicen– y aseguran que existe una "explicación" (aún no comunicada). Con todo, las Mamarazzis insisten en que no responsabilizan "en absoluto" a Pantoja, dejando la resolución del caso pendiente de futuras publicaciones.

