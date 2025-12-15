Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denunciada por extorsión

¿Quién es la empresaria venezolana e 'influencer' Giorgina Uzcategui, la expareja de Ilia Topuria?

El boxeador ha emitido un comunicando denunciando extorsión y amenazas

Ilia Topuria rompe su silencio y denuncia una extorsión por la que ha paralizado su carrera

Ilia Topuria: "He sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos"

Topuria y su pareja Giorgina Uzcategui

Topuria y su pareja Giorgina Uzcategui / Instagram

Alexandra Costa

Barcelona
Después de meses de rumores acerca de su separación de la madre de su hija menor (Giorgina, nacida en julio de 2024), la influencer Giorgina Uzcategui, Ilia Topuria ha dado un paso al frente y ha roto su silencio con un durísimo comunicado en el que ha hecho pública la complicada situación y las presiones y amenazas que estaría sufriendo desde hace una temporada con una falsa acusación de malos tratos, por las que ha decidido emprender medidas legales para salvaguardar su honor.

Una carta que el campeón de boxeo ha compartido a través de sus stories de Instagram agradeciendo en primer lugar la comprensión de la UFC después de que sus problemas personales le impidan defender su doble título durante el primer trimestre de 2026, y en la que, harto de mentiras, ha estallado como nunca.

"En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título, algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente" ha expresado. Y aunque "he intentando mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo", ha confesado.

¿A qué se dedica la exnovia del boxeador?

Giorgina Uzcategui es una joven empresaria de origen venezolano que dirige una empresa de tratamiento de aguas para el consumo residencial, ubicada en Miami (Estados Unidos). Según se promocionan en su página web, su negocio consiste en instalar aparatos de purificación de agua para consumo humano o animal, así como para sistemas de higiene.

Uzcategui combina su faceta pública de empresaria con unas redes sociales activas, especialmente en Instagram, donde acumula más de 200.000 seguidores. Allí publica fotografías de ella, sola, con amigas y también lo hacía con su pareja, 'El Matador'.

Giorgina e Ilia se conocieron de manera casual durante una cena. En aquel momento, ella no sabía nada de su faceta como luchador, hasta que más tarde vio algunos vídeos suyos en YouTube. "Veía vídeos de él en Youtube y pensaba: 'Es otra persona, ¿cómo puede ser? Es tan dulce y luego casi mata a la gente'"

TEMAS

