Lucas, de Andy y Lucas, pone su casa en venta: este es su precio

Hace tan solo dos meses que el dúo musical Andy y Lucas hizo oficial su separación y, desde entonces, Lucas ha sido noticia por la deuda millonaria que tiene con diferentes exproductores, por las polémicas respuestas a su excompañero Andy y hasta por una supuesta infidelidad a su mujer.

Ahora, el cantante vuelve a estar en el foco mediático por el chalet que ha puesto a la venta en la urbanización Roche en Conil de la Frontera (Cádiz).

Chalet con vistas al Atlántico

Según el anuncio publicado en Idealista, la casa que vende Lucas González se encuentra en una parcela de 700 m² de los cuales 175 están edificados y divididos en dos plantas.

En la planta baja se encuentra un amplio salón con grandes ventanales con vistas al Atlántico y acceso directo a un porche cubierto. En la misma planta también hay dos dormitorios dobles, la cocina con salida al jardín y un baño completo.

El segundo piso está dedicado exclusivamente al dormitorio principal, equipado con cristaleras que aportan luz natural. La habitación tiene su propio baño con ducha y un gran vestidor.

Además, la finca cuenta con un garaje particular y un gran jardín de césped natural con piscina. En el exterior también se encuentra un tercer cuarto de baño y un acogedor 'chill-out' para disfrutar en los días de verano.

Precio y ubicación

El chalet está ubicado en la urbanización Roche, en Conil de la Frontera. Se trata de una de las zonas residenciales más exclusivas de Cádiz y dispone de vigilancia 24 horas, instalaciones deportivas, parques infantiles y accesos a las playas de Roche.

Con todos estos privilegios, el precio del inmueble asciende hasta los 1,25 millones euros, una cifra que no está al alcance de cualquiera y que convierte la vivienda en un auténtico lujo.