Lola Tung, la última revelación de la Generacion Z

De ser una estudiante anónima, a actriz fetiche de la Generación Z. Pocas veces un triángulo amoroso ha lanzado a la fama a una intérprete con tanta potencia como a Lola Tung (Nueva York, 2002), con permiso de Christen Stewart. Luminoso objeto de deseo de dos hermanos en la serie ‘El verano en que me enamoré’ de Prime Video, en proceso de convertirse en película, el papel le llegó cuando tenía solo 18 años. Cursaba primero en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh y antes había pasado por la prestigiosa escuela de artes escénicas de Nueva York LaGuardia High School, que cuenta entre sus exalumnos a Timotheé Chalamet, Jennifer Aniston y Adrien Brody. Superó el cásting y se pasó tres temporadas en el papel de Belly, que se dirime en una fabulosa casa de verano entre su amor por Conrad Fischer, con un corazón plagado de tinieblas, y su más risueño hermano menor Jeremiah, con la convicción adolescente de que eso es lo peor que va a sucederle en la vida. La serie, que ganó complejidad argumental en las redes gracias a las partidarias del #TeamConrad y el #TeamJeremiah, ha arrasado entre el público femenino.

Lola Tung se alejó de las redes sociales para evitar abrumarse y aún así atesora más de 6,2 millones de seguidores en Instagram. Por lo demás, no fue con su personaje con el que más se ensañaron los 'hater's, pese a ser asiática-americana –las novelas de Jenny Han en las que se inspira la serie no especificaban los orígenes de Belly– . Sí se cebaron con el personaje de Skye, interpretado por la actriz no binaria Elsie Fisher, la única del reparto sin hechuras de modelo. Hasta el punto que, antes del estreno de la tercera temporada, los responsables de ‘El verano en que me enamoré’ anunciaron una política de tolerancia cero con los mensajes de odio en sus redes oficiales.

'Swiftie' declarada

Cien por cien neoyorquina y con un fabuloso físico donde se mezcla las raíces chinas y suecas de su madre con un padre procedente de Europa del Este, Lola Tung mantuvo perenne la sonrisa y fue ganando en estilo en la alfombra roja según avanzaba la serie. Jugando siempre en su propio equipo –se confiesa #TeamBelly– ha admitido compartir rasgos con su personaje en la ficción, como ser una persona emocional, aunque no tan audaz. 'Swiftie' declarada, ‘El verano en que me enamoré’, le regaló un momento mágico cuando Taylor Swift, que juega un papel destacado en la banda sonora de la serie, la reconoció entre el público en un concierto del Eras Tour mientras tocaba la canción ‘False God’ y la saludó dibujando un corazón con las manos.

Con toda una carrera por delante, a Lola Tung le encanta Broadway: debutó con el ‘Hadestown’ en 2024 y ahora se prepara para un nuevo musical. Por algo sintió que quería ser actriz en una función escolar de El Mago de Oz, donde interpretaba al Hombre de Hojalata. Sus próximos estrenos audiovisuales anuncian un cambio de rumbo hacia el género del terror. En primer lugar ‘Forbidden Fruits’, su primer largometraje, sobre una mujer que dirige una secta, donde comparte cartel con Gabrielle Union, Lili Reinhart y Victoria Pedretti. También tiene pendiente de estreno ‘The Young People’, con Nicole Kidman. En su transición de la comedia romántica al terror, Lola Tung asegura que se guía por el instinto que siempre ha mandado en su carrera.