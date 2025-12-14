Karla Sofía Gascón desvela los mensajes de odio que recibe por redes sociales: "Es una gasolina para mí"

Karla Sofía Gascón fue la encargada de entregar el Premio Forqué a mejor largometraje de animación este sábado en la 31ª edición de los premios que se celebró en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid.

A punto de cumplirse un año de la salida a la luz de sus polémicos tuits de tintes xenófobos -publicados en su cuenta de 'X' entre 2018 y 2019- que enturbiaron su nominación a los Oscar por su papel protagonista en la película Emilia Pérez, acabando con cualquier posibilidad de convertirse en la primera actriz transexual en conseguir la estatuilla, la actriz ha resurgido de sus cenizas, pero ha desvelado el odio que soporta por redes sociales desde entonces.

Karla desveló ante la prensa que "muchísimas veces" recibe mensajes amenazantes y cargados de odio por las redes sociales, tanto que le han llegado a decir que "si me veían y tal, me iban a descuartizar y me iban a meter en una bolsa".

Unas amenazas que nunca se tomó en serio, ya que les respondía invitándoles al teatro: "Estaba trabajando en teatro, en México, y les decía 'por favor venid a verme al teatro y ya después ya me descuartizáis', pero no vino nunca nadie".

Unas críticas que no le han afectado a lo largo de todos estos años porque "al final soy una persona que me alimento incluso de eso, es una gasolina para mí, pero entiendo que a otras personas, pues, les haga muchísimo daño".