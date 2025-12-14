Todas las indirectas de Lola Lolita en su funeral ficticio: las 'influencers' Fabiana Sevillano y Mar Lucas, señaladas

Todo está calculado al milímetro cuando es protagonista Lola Lolita. Y ahora puede saberse que no es casualidad que la 'influencer' acudiera vestida de negro y con un velo oscuro a unos premios Ídolo donde la temática era el cielo. Y la creadora de contenido, que ha vivido un año lleno de altibajos, ha decidido acabar el año en el foco de la polémica.

La 'influencer' parece tener guerra para todos en este 2025, especialmente durante este mes de diciembre. Si al ganar los premios Ídolo aseguró que "lealdad y respeto son palabras que la gente del mundillo no conoce en absoluto" y que "unas cuantas estaban contentas que no me llevase el premio del año anterior", las indirectas de Lola Lolita comienzan a tener nombres y apellidos.

Lola Lolita ha querido sumarse al fenómeno viral 'roast yourself' - que se usa para burlarse de uno mismo de manera humorística, exagerando defectos y errores- aunque en su caso ha sido la excusa perfecta para seguir lanzando indirectas con las 'influencers' con las que guarda una peor relación. "Bienvenidos a mi funeral, donde he querido cerrar este 2025 riéndome de mí misma, con humor, y compartiéndolo con todos vosotros. Sé que no todo el mundo lo entenderá, pero eso lo tengo ya superado y quien me sigue, sabe cómo soy: natural y sin pelos en la lengua. Podría ser políticamente correcta, pero entonces, sería otra persona", ha escrito junto al vídeo compartido en Instagram.

Fabiana Sevillano, la gran señalada

La creadora de contenido aparece metida en un ataúd, mientras su hermana, la también 'Influencer' Sofía Surfers mantiene una conversación con Susi Caramelo, a quien le recrimina que no mantenía ninguna amistad con la difunta. "Ni que fuerais amigas de párvulo de toda la vida. ¿Has estado en mi casa? ¿Conoces a mi hermano?", pronuncia. Estas frases son las mismas que aparecen en el icónico vídeo de Fabiana Seviillano, cuando se justifica en TikTok de haberse besado con el exnovio de Sofía.

También aparece Marina Rivers, con la que Lola mantiene una amistad que siempre ha causado dudas entre los 'fans'. "Ahora que empezábamos a ser amigas", dice la creadora de contenido. Esta es la única pulla amable que aparece en el vídeo, ya que es evidente que no mantiene tan buena relación con el resto. También se acuerda de Marta Díaz cuando su excuñado dice "con las ganas que tenía de celebrar tu cumpleaños", mientras suena la canción de Ana Mena que se hizo viral por su "todo el mundo saltando por el cumple de Marta".

"Tu ahora vigila a Alonso porque te lo van a coger enseguida para un videoclip", afirma Violeta Magriñán. Esta indirecta es para Mar Lucas, la cantante que hizo un videoclip con el exnovio de Lola, Ibelky, poco después de anunciar su ruptura.

El tema central del vídeo es el bolso por el que recibió un aluvión de críticas durante el mes de junio. "¡Vamos a Dior! ¿Por qué a Louis Vuitton? ¿Me voy a quedar sin un bolso Dior por darle un bolso a Leto? No me hace gracia. ¡Soy materialista, no me importa!", afirmó entre risas a Nil Ojeda, que tenía un presupuesto de 2.000 euros para cada una de ellas. Estas declaraciones le hicieron pedir perdón a sus seguidores, pero ahora, que reconoce haber aprendido de este error, lo ha recordado con humor en este vídeo.