El pódcast de EL PERIÓDICO | Capítulo 500 de El pódcast de El Periódico

Faltan 500 capítulos para que el pódcast de El Periódico llegue al episodio 1.000, algo que ocurrirá, en principio, en 2043. Mientras llega el momento, la banda sonora de la semana destaca el debut de Toni Cantó en À Punt, la revolución de un reality llamado “La casa de los gemelos 2”, entre otros.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
