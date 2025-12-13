Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Taller de MúsicsNavidadPSOEIsak AndicBarcelonaEpsteinBarçaCastelldefelsCenas de empresaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | Capítulo 500 de El pódcast de El Periódico

Sergi Mas

Sergi Mas / Ferran Nadeu

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Faltan 500 capítulos para que el pódcast de El Periódico llegue al episodio 1.000, algo que ocurrirá, en principio, en 2043. Mientras llega el momento, la banda sonora de la semana destaca el debut de Toni Cantó en À Punt, la revolución de un reality llamado “La casa de los gemelos 2”, entre otros.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS