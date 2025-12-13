Los casos de acoso merman la credibilidad del PSOE en las redes

El "corazón moral" socialista, tocado Está cayendo sobre el PSOE una tormenta que, esta vez sí, amenaza con arrastrar al partido lejos del Gobierno. La naturaleza del chubasco es, además, especialmente lesiva y desconocida. Hasta ahora los socialistas estaban enfrentando casos de corrupción cada vez con peor pinta, pero ese es un problema que en el pasado ya ha afectado al PSOE, y se supone que sabe cómo tratarlo. Pero no pasa lo mismo con las denuncias de acoso sexual que se multiplican en los últimos días. El partido está claramente superado por la situación, e incluso voces internas claman contra la ineficacia de las medidas que se han tomado hasta ahora. "Los abusos sexuales interpelan directamente al corazón moral y simbólico del proyecto socialista, especialmente en todo lo que toca a su discurso feminista y a su papel como impulsor de leyes de igualdad y contra la violencia machista", resumía en X la situación @anluma99. Evidentemente, los rivales políticos de los socialistas mojan pan en esos apuros. Desde Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid hasta todo el que tiene algún interés –crematístico o simplemente ideológico– en que el Gobierno caiga e intenta contribuir a ello en las redes sociales. Pero también hay mensajes de gente que parece sinceramente consternada con la paradoja de que un partido que ha hecho bandera y ha llegado al poder en gran parte abrazado a la causa feminista tenga a tantos dirigentes bajo sospecha y haga tan poco por arreglarlo. "La izquierda no se puede erigir en feminista ahora mismo. El PSOE llevaba meses silenciando a víctimas mientras el resto de la izquierda miraba hacia otro lado. Parece que os vale todo mientras no gobierne la derecha", escribía en X @thedamnintern.

Francisco José Salazar, exsecretario general de Coordinación Institucional en Moncloa / UIMP - Archivo

'Guardiolitis' crónica El barcelonismo se deleita con cada victoria de Pep Guardiola contra el Real Madrid. Da igual que haga años que no entrena al Barça; cada vez que, a los mandos del Bayern de Múnich o del Manchester City ha hollado la bandera blanca, y más si lo ha hecho en el Santiago Bernabéu, los culés se regocijan de que el golpe duela a los madridistas el doble que si se lo propinara otro. No faltan pruebas de que la 'guardiolitis' no es una enfermedad superada para el Madrid. Se vio de nuevo en el partido del miércoles, que el City remontó para llevarse la victoria. El primer gol lo marcó Rodrygo para el Madrid, y se ha hecho viral la narración de Antonio Romero, el periodista de la Ser encargado de explicar a los oyentes los partidos del equipo blanco. "Repliega horrible el equipo del 'meacolonia'... Pelota imposible para Donnarumma. Para poner boca arriba al estadio Santiago Bernabéu, para recordarle, aunque queda mucho a Pep Guardiola, que sí, eres muy bueno, él domina la escena, pero esto es el Bernabéu y aquí, normalmente, hay que mamar". Palabras como "'meacolonias'" y "mamar" no solo están fuera de lugar incluso en un relato distendido, sino que evidencian la mala digestión que las victorias de Guardiola en el Bernabéu –siete con la del miércoles, es el entrenador más laureado en ese campo– siguen provocando en los aficionados del Madrid. Y, además, son una prueba de que no conviene hablar antes de tiempo, como le recordaron a Romero en las redes sociales. "Debo confesar que cada vez que Pep Guardiola pasa por el Bernabéu y su equipo derrota al Madrid, me paso la noche cambiando de la Cope a la Ser para escuchar rabiar a esos periodistas que lo llaman ‘meacolonia’ y que dicen que ‘al Bernabéu se viene a mamar’. Es divertidísimo", escribió por ejemplo en X @davidaliagam.

Pep Guardiola saluda a Xabi Alonso. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pena unánime por Robe No muchas muertes concitan reconocimientos tan unánimes como la de Robe Iniesta. En las redes sociales se declaró el miércoles un duelo general que todavía dura por un artista irrepetible y, como suele pasar, todo el mundo parecía tener una anécdota simpática con Robe. Es raro, porque destacó casi siempre por su timidez y su hosquedad, y solo en los últimos años se había ablandado un poco. En cualquier caso, Instagram y X se han llenado desde entonces de canciones de Extremoduro, lo cual siempre es de agradecer. Políticos de partidos que lo habían vetado no hace tanto tiempo dedicaban mensajes rendidos a su talento salvaje. Da igual que las letras de Robe estén llenas de salidas de tono, que sean soeces hasta el límite incluso para los generosos estándares del rock noventero español; últimamente, había trascendido tanto las ideologías que en Plasencia, su pueblo natal, incluso Vox había votado a favor de nombrarle hijo predilecto. A él, cuya primera aparición en la televisión fue vestido de Jesucristo y con un bajista al lado que, con un tricornio de guardia civil, simulaba pegarle un tiro en la nuca al final de la canción. Da igual. De Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, de María Guardiola (la presidenta extremeña, que pasa por las urnas en unos días) a por supuesto la plana mayor de Sumar y Podemos, todos han lamentado la muerte de Robe a los 63 años. También lo han hecho instituciones como el Museo del Prado o el Instituto Cervantes. Más naturales, e igualmente generales, han sido las despedidas de sus colegas: Estopa, los Marea, Joaquín Sabina, Amaia Montero, Bunbury, Kiko Veneno... Un usuario de X, @ildecortes, colgó un vídeo con las últimas palabras de Robe en un concierto en Madrid en noviembre de 2022: "Que seáis felices. Y solo recordaros, una vez más, que estéis atentos a la vida y que no os perdáis nada. Hasta siempre".