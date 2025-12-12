Iñaki Urdangarin: “Por culpa de la cárcel perdí a Cristina, uno de los amores de mi vida”

Iñaki Urdangarin concedió este jueves, por fin, su primera entrevista. Lo hizo para inaugurar el programa ‘Pla seqüència’, en el canal catalán La 2Cat. Durante 55 minutos, el ex cuñado de Felipe VI ha conversado con el periodista Jordi Basté sobre su momento vital actual, su nuevo proyecto profesional y su experiencia en prisión, donde permaneció mil días, tras la condena de cinco años y diez meses de cárcel por su papel en el caso Nóos.

Hemos tenido que esperar hasta el minuto 22 de la entrevista para escuchar, por primera vez, el nombre de Cristina. Lo hizo en referencia a las visitas que recibía en la prisión de Brieva. Momento en el que deslizó que hubo más 'vis a vis' familiares que íntimos.

Para las Mamarazzis, sin duda, la pregunta que satisfizo nuestras ansias fue la que puso sobre la mesa las cosas que su encarcelamiento le arrebató. “Materialmente perdí, prácticamente, todo lo que tenía. Y después, hay una pérdida muy grande: uno de los amores de mi vida, que es Cristina. Fue un periodo muy duro, lo pasamos muy mal durante ese tiempo y tuvo consecuencias. Me da pena porque es una mujer a la que quiero mucho”, confesó visiblemente compungido.

El impacto del caso Nóos

Iñaki y Cristina de Borbón se casaron en 1997. Él, ojos azules y héroe olímpico del balonmano; ella, la infanta rebelde que quería vivir como una persona normal (normal entre muchas comillas, claro). Todo era idílico hasta que llegó el caso Nóos y la pareja pasó de ser portada de revista a protagonizar un 'thriller' judicial.

Siete años de instrucción, una condena ejemplarizante, que pocos esperábamos, miles de titulares y, finalmente, una separación matrimonial que acabó en divorcio. Y pese a que Urdangarin asegure que lo suyo con Cristina se rompió por culpa de la cárcel, las Mamarazzis, cumpliendo con nuestro cometido, nos vemos en la obligación de recordar que, en realidad, fue la revista ‘Lecturas’ la que precipitó la ruptura de la pareja, el 19 de enero de 2022, con una portada histórica en la que vimos al marido de la infanta Cristina de la mano de otra mujer: Ainhoa Armentia, su actual pareja.

Cinco días después, un escueto comunicado informó de que la Infanta y Urdangarin habían decidido “interrumpir" su relación matrimonial de común acuerdo. Les suponíamos, en aquel entonces, unidos y felices, ya que tan sólo unas semanas antes de esa fatídica portada, la pareja había estado paseando de la mano por Barcelona y, días después, celebrando juntos las navidades en Baqueira y Vitoria. ¡Bendita hemeroteca!

"Lloré muchísimo"

Volviendo a la entrevista, Iñaki se lamentó de lo duros que fueron sus primeros tres meses encarcelado: “Al principio, lloré muchísmo, no se lo deseo a nadie”. Y allí, entre muros, lágrimas, 10 llamadas semanales, de siete minutos, a familiares y amigos y hacer resúmenes de libros de crecimiento personal, llegó la epifanía y, con ella, su reinvención profesional: el coaching.

La cárcel, asegura, le ha hecho mejor persona y el nuevo Iñaki, según cuenta, es un hombre sin rencor, más comprensivo con sus "resilientes hijos", que ha decidido ayudar a los demás y ser el protagonista de su propia vida. Sin duda, lo será de la suya, pero también de las nuestras, ya que el próximo 12 de febrero de 2026, publicará un libro de memorias llamado ‘Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes’. Estaremos atentas y con la hemeroteca cargada. Munición nos sobra.