Esto es lo que deja Robe Iniesta tras su muerte: la herencia del cantante

El rock español se viste de luto para despedir a una de sus figuras más trascendentales. La marcha de Robe Iniesta, líder absoluto de Extremoduro, deja un vacío artístico insustituible, pero también un patrimonio meticulosamente ordenado. Tras verse obligado a retirarse de los escenarios hace un año debido a una enfermedad, el músico dedicó sus últimos meses a blindar el futuro de los suyos. Su refugio final fue su núcleo más íntimo: su esposa, Vivi (María Victoria) Vázquez, y sus dos hijos, Nahún y Karín. Esta familia, que siempre permaneció en un discreto segundo plano pese a la inmensa popularidad del artista, es ahora la receptora de una herencia compleja que abarca desde una solvente gestión de derechos musicales hasta ambiciosos sueños agrícolas en su querida Extremadura.

Previsor ante la evolución de su salud, el cantante dejó todo atado legalmente en los últimos tiempos. Vivi, su compañera de vida, fue nombrada apoderada de las dos principales sociedades mercantiles del artista. Desde esta posición, la viuda gestionará ahora las dos vertientes que definieron la vida de Robe: la exitosa industria musical y su pasión por la tierra y el turismo sostenible.

Una maquinaria musical saneada y rentable

La joya de la corona en términos financieros es, indudablemente, la sociedad B N C A SL. Radicada en Vizcaya, esta entidad ha sido el vehículo a través del cual el compositor administraba su ingente actividad artística y musical. Los datos económicos avalan la solidez de esta empresa, que goza de una salud financiera envidiable. El último ejercicio disponible, correspondiente a 2022, arrojó unos resultados netos cercanos a los dos millones de euros, acumulando un activo que superaba los tres millones. Estas cifras garantizan una estabilidad económica inmediata para sus herederos.

Además de la música, esta sociedad sirvió como plataforma para diversificar inquietudes artísticas. A través de ella, Iniesta participó en la coproducción del largometraje de animación ‘Heidi: el rescate del lince’, cinta que llegó a las salas de cine el pasado mes de agosto. Este movimiento demuestra que, hasta el final, el creador mantuvo intacta su curiosidad por explorar nuevos formatos culturales más allá del rock transgresivo.

El sueño rural en Extremadura y los retos pendientes

Existe otra faceta del artista menos conocida por el gran público, gestionada a través de la sociedad Producciones 16562 SL. Esta empresa canalizaba su amor por el campo y el arraigo a su tierra, un proyecto de agroturismo impulsado junto a su hijo Karín, dedicado profesionalmente a la agricultura. El sueño compartido de padre e hijo era levantar un complejo de casas rurales en Plasencia, concretamente en la finca El Goterón, situada en la sierra de Santa Bárbara.

A finales de 2024, el proyecto recibió un impulso vital al obtener un nuevo informe ambiental favorable. Los planes contemplan transformar más de 20.000 metros cuadrados de olivar en un espacio turístico integral que combine la explotación agrícola con tres alojamientos rurales, piscina y diversas zonas de servicio. Sin embargo, la situación contable de esta segunda empresa presenta mayores desafíos que la musical. Arrastra una deuda de 1,125 millones de euros, derivada principalmente de la devolución de entradas de una gira que la pandemia obligó a cancelar. La viabilidad futura de este sueño familiar depende ahora, en gran medida, de la capacidad de gestión de sus herederos para cobrar créditos pendientes y reestructurar el negocio.

Un referente cultural imborrable

Más allá de los balances contables y las propiedades, Robe deja un patrimonio inmaterial incalculable. Su figura trascendió la música para convertirse en un icono social, reconocido con la Medalla de Oro a las Bellas Artes y el título de Hijo Predilecto de Plasencia. En su ciudad natal, una avenida lleva su nombre como tributo eterno. Fiel a sus principios hasta el final, el músico aceptó estos homenajes imponiendo condiciones que beneficiaran a la comunidad: exigió la apertura de locales de ensayo para grupos jóvenes en la antigua iglesia de San Juan.

Su hijo Nahún, músico y fisioterapeuta, recoge el testigo artístico, mientras que Karín continuará ligado a la tierra. Ambos, junto a Vivi, tienen ahora la responsabilidad de administrar el legado de un hombre que supo cantar a la vida con la misma intensidad con la que preparó su despedida.