El discurso de Nerea Pérez de las Heras en los premios Ídolo que ha revolucionado las redes: "Pensadlo antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima"

La creadora de contenido Aida Domènech (Dulceida, en sus redes sociales) fundó en 2022 los Premios Ídolo: “Un evento anual que celebra y reconoce el talento de los creadores de contenido, artistas y figuras públicas que han tenido un impacto significativo en la cultura digital y el entretenimiento durante el año”.

Asistentes, jurado y galardones

En el certamen, los premiados son escogidos por un jurado compuesto por distintos responsables de plataformas digitales, agencias y marcas, entre las cuales se encuentran Spotify, L’Oréal Paris o Warner Music.

Personas que forman el jurado de la cuarta edición de los Premios Ídolo. / @premiosidolo / Instagram

Este mismo jurado reconoce el trabajo de los creadores por su contenido. Por eso, el espectáculo tiene 19 galardones, entre los cuales se encuentran categorías como TikTok, Beauty, Entretenimiento, Ídolo revelación o Lifestyle.

Hasta el momento, los únicos asistentes a la ceremonia eran los ‘influencers’ más conocidos del país -los representantes de España en el sector digital-, que se reunían una vez al año en este acontecimiento. Pero este año ha habido cambios.

Novedades de esta edición

Por ejemplo, en esta ocasión, la organización ha relacionado cada categoría con una deidad de la mitología griega; así que, por ejemplo, el premio Moda también es el premio Perséfone y el premio Beauty también es el premio Afrodita.

Pero los dioses griegos no son los únicos cambios de esta edición. El espectáculo se ha desarrollado en el Palacio de Congresos de Ifema, en Madrid.

Esta modificación se debe a que la organización ha querido ampliar el formato de la gala para poder convertirla en un espectáculo en directo y abierto al público general, con acceso mediante entradas (en las pasadas tres ediciones solo asistían ‘influencers’ y únicamente se retransmitía por canales de ‘streaming’).

La escenografía ha sido protagonizada por el concepto creativo 'Heaven' (que podríamos traducir como 'cielo' y haría referencia a un perfecto paraíso), que explicaría la aparición de los dioses griegos en los premios.

Una cuarta edición muy comentada

Por otro lado, de la presentación de la gala se han encargado Kira Miró y Lalachús, aunque la alfombra roja ha sido presentada por Masi Rodríguez y Ares Aixalà.

Sin embargo, María de los Ángeles Maturana y Carlos Peguer (popularmente conocidos como La Pija y la Quinqui) han sido los encargados de mostrar lo que pasaba entre bastidores. Los premios han sido emitidos por Youtube y en Neox.

En todas las ediciones, los Ídolo traen consigo polémicas, análisis de moda, rumores y un sin fin de contenido viral. Y, como no podía ser menos, esta cuarta edición también está siendo muy comentada por el discurso de una de sus premiadas: Nerea Pérez de las Heras.

"Espero poder influenciaros yo a vosotras"

La periodista y cómica, que es conocida por utilizar el humor como herramienta política, fue galardonada con el premio a Conciencia social, aunque también se ha llamado premio Artemisa.

Siguiendo la esencia de su reconocimiento, Pérez de las Heras utilizó sus dos minutos de discurso para lanzar una reflexión a todos los creadores de contenido que se encontraban en el lugar: “Estoy aquí ahora mismo con las 'influencers' y los 'influencers' más seguidos de España… Ahora que os tengo aquí encerradas y que no podéis salir, espero poder influenciaros yo a vosotras”.

“Este oficio tiene dignidad, lo habéis inventado desde cero. Entiendo que sois listas y, como personas listas, os voy a tratar”, prosigue la comunicadora en su discurso.

Nerea Pérez de las Heras ha querido cuestionar los criterios que utilizan los ‘influencers’ para aceptar las colaboraciones y campañas publicitarias con las que ganan dinero, así como sobre la influencia que tienen sobre sus seguidores: “Vosotros sois los ídolos de mucha gente, de millones, y algunas son muy jóvenes. Os escuchan a vosotras más que a sus padres, más que a sus profesoras, más que a los políticos, más que a cualquier institución”, ha contextualizado.

"Tenéis una responsabilidad grande"

“Yo os pido que penséis en esto, que penséis en esto mucho, que sois importantes, en que tenéis una responsabilidad grande. Pensadlo antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima. Antes de hacerle publicidad a marcas que sostienen el genocidio en Palestina, que pagan las bombas con las que se matan a niños. Antes de colaborar con asociaciones que ahora sabemos que robaron el dinero de las donaciones de la dana; pero que antes ya sabíamos que eran neonazis”, decían las últimas líneas de su discurso, antes de despedirse con la petición de que reflexionen “antes de iros a Andorra a evadir impuestos”.

El vídeo, que en menos de una hora ya registraba unos números muy altos para considerarlo como contenido viral, protagoniza hoy las redes sociales y algunos espacios de distintos medios de comunicación.