¿Quién es La Marrash? La polémica influencer que triunfa entre los jóvenes gracias a 'La Casa de los Gemelos'

Triana Sánchez (Triana La Marrash o, sencillamente, “La Marrash”) es, para muchos, una completa desconocida. Pero para los jóvenes de entre 16 y 25 años, esta manresana de 29 años es una personalidad de internet que los mantiene enganchados a sus teléfonos y pantallas de ordenador por su carácter controvertido y las polémicas que ha protagonizado. Por eso no es extraño que los creadores del reality show de internet La casa de los gemelos cuenten con ella para la segunda edición de este programa, que se estrenó el 7 de diciembre en YouTube y Kick. Ya participó en la primera edición y ahora repite en un cásting repleto de caras conocidas de La isla de las tentaciones, Supervivientes y Gran Hermano.

En internet y en las redes sociales cuesta encontrar quién es realmente La Marrash. La enciclopedia Wikipedia a afirma que nació en Manresa hace 29 años y se han viralizado algunos vídeos supuestamente suyos de cuando era pequeña y aún no se identificaba como mujer.

Su rastro digital arranca en 2017, cuando empezó a hacer directos en Instagram y a compartir instantáneas de momentos de fiesta. Su popularidad fue en aumento, apareció en pódcast y el 7 de mayo del año pasado lanzó su primer sencillo, La Marrash, en colaboración con Nocturnas. No ha sido hasta este 2025, sin embargo, cuando se ha convertido en una personalidad de internet capaz de dar el salto a las pantallas de televisión.

La Marrash / Mediaset

Con 195.000 seguidores en TikTok, hace unos meses Triana Sánchez apareció en distintos programas —entre ellos TardeAR de Telecinco— para explicar su vida entre España y Dubái, una relación con un jeque árabe y los conflictos familiares que tuvo de pequeña por su condición sexual.

Es, sin embargo, en las redes sociales donde La Marrash se mueve como pez en el agua. Impulsiva, imprevisible y polémica, ha participado en distintos directos y productos virales junto con otras personalidades surgidas de YouTube y TikTok, como La Falete, Maeb o Misha. El más destacado: la primera edición de La casa de los gemelos.

Esta producción, impulsada por los creadores de contenido conocidos como Zona Gemelos, se estrenó el pasado 12 de octubre y, por problemas de convivencia, solo duró nueve horas. Tras la marcha de tres participantes, los organizadores la cancelaron alegando “motivos de seguridad y salud mental tanto de los concursantes como del equipo técnico”.

La segunda edición de La casa de los gemelos se está rodando dentro de una nave industrial acondicionada como una casa siguiendo la estética de Gran Hermano, con cocina, comedor, habitaciones y un jacuzzi, y cámaras robotizadas. El premio final, aseguran los organizadores, es de 100.000 euros, y entre el cásting figuran José Labrador, conocido por su paso por Gandía Shore y por haber participado en varios programas de Mediaset; Eros o Zaira exconcursantes de La isla de las tentaciones.