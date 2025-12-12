Homenaje
Monumental escultura de Leo Messi de 21 metros de altura: el país que le rinde homenaje
El astro argentino inicia este sábado una gira de tres días por varias ciudades de la India
Leo Messi, elegido por segunda vez MVP de la MLS
¿Una estatua de Messi en el Camp Nou? Laporta asegura ahora que trabaja para que tenga una, como Cruyff y Kubala
Mariona Carol Roc
El fanatismo por Lionel Messi viaja también a Calcuta, India, ciudad donde este sábado, día 13, se inaugura una inmensa estatua de 21 metros de altura dedicada al futbolista argentino.
Este evento se hace en el marco GOAT Tour, una gira especial organizada tras sus recientes logros con el Inter Miami.
La obra, realizada en 27 días por 45 artistas, da inicio a un recorrido que va a llevar a Messi, al que acompañan Luis Suárez y Rodrigo de Paul, por varias ciudades indias como Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.
El evento
Según informa la BBC, el evento se inicia a las 10:30 de la mañana (hora local, las 6 hora peninsular española) y busca acercar a los aficionados a la figura de Messi no solo a través de la estatua, sino también mediante la zona de fans 'Hola Messi', donde se exhibe una réplica del futbolista sentado en un trono.
Por protocolo de seguridad, el rosarino va a seguir la ceremonia desde su hotel. Aun así, el impacto visual y simbólico del homenaje promete ser contundente.
Gira relámpago y encuentro con Modi
Durante los tres días del 'GOAT Tour', Messi va a visitar varias ciudades clave.
En Hyderabad va a participar de la 'GOAT Cup', un encuentro de fútbol 7 con famosos y celebridades que se va a jugar en el estadio Internacional Rajiv Gandhi y que va a incluir un concierto en su honor.
Además, el programa contempla una reunión con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva por sus recientes victorias en torneos europeos como la Gothia Cup, Dana Cup y Norway Cup.
Este viaje es la segunda visita de Messi a la India, después de su paso en 2011 con la selección argentina para disputar un amistoso frente a Venezuela.
Un nuevo capítulo en la lista de homenajes
La escultura de Calcuta se suma a otros reconocimientos internacionales.
Messi ya cuenta con una estatua de bronce en Argentina desde 2016, y recientemente, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, confirmó que el club trabaja en una nueva figura suya que se ubicará en el Spotify Camp Nou.
Messi, en cifras de élite
A sus 38 años, el capitán argentino ha atravesado una temporada de alto rendimiento.
En 2025 ha acumulado 46 goles en 53 partidos, cifras que lo acercan a delanteros de primer nivel europeo como Kylian Mbappé -con 62 goles-, Harry Kane -con 58 goles- y Erling Haaland -con 52-.
Con Inter Miami también ha firmado 28 asistencias, consolidando una campaña que ya se ubica como la décima más productiva de su carrera.
El total de su trayectoria profesional asciende a 896 goles y 407 asistencias en 1.137 partidos, distribuidos entre el FC Barcelona, PSG, la selección argentina y el Inter Miami.
Su mejor registro sigue siendo el de 2012, cuando anotó 91 goles, un récord aún inigualado en el fútbol profesional de élite.
