El baile de Nicolás Maduro al ritmo de 'Don't worry, be happy' | Vídeo

La escena política venezolana ha vuelto a ofrecer una imagen cargada de contrastes y surrealismo en medio de una de las etapas de mayor tensión geopolítica de la región. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha protagonizado un momento que rápidamente se ha viralizado, mostrándose ante las cámaras bailando animadamente durante un acto oficial. Lejos de la solemnidad que podría esperarse ante la presencia de buques de guerra extranjeros en el Caribe, el mandatario optó por moverse al ritmo de una curiosa mezcla musical electrónica que utiliza su propia voz como instrumento de propaganda, bautizada popularmente como un himno de "No war, yes peace" (No a la guerra, sí a la paz).

Este episodio tuvo lugar durante una visita a una comuna en Caracas, retransmitida en directo por la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV). Allí, el líder chavista interrumpió su discurso para dejarse llevar por la música junto a los asistentes, entre los cuales, según aseguró el propio presidente, se encontraban ciudadanos estadounidenses invitados. La banda sonora elegida para la ocasión es un remix que fusiona ritmos bailables con consignas repetitivas grabadas por Maduro, muchas de ellas en el idioma de su adversario político.

Una 'playlist' diplomática y mensajes en inglés

Utilizar el inglés se ha convertido en una táctica recurrente en la comunicación del mandatario venezolano cuando busca dirigirse a Washington. La canción que amenizó el acto incluye frases que Maduro ha repetido incesantemente en las últimas semanas, integradas ahora en una base electrónica. Expresiones como "No blood for oil" (No sangre por petróleo), "No war for oil" (No guerra por petróleo) o "Not crazy war" (No a la guerra loca) resuenan en el tema musical. También se incluyen versos en español donde se subraya que el país no desea un conflicto armado en el Caribe o Suramérica.

NEW: Venezuela's Nicolás Maduro starts singing 1988 hit song 'Don't Worry Be Happy' at a rally as the U.S. seized an oil tanker off Venezuela's coast.



"To American citizens who are against the war, I respond ... Don't worry, be happy," he said in Spanish before singing.



"Not… pic.twitter.com/Dt9tYRXTDI — Collin Rugg (@CollinRugg) December 11, 2025

Anteriormente, esta estrategia de "diplomacia musical" ya había dejado otros momentos memorables. El sucesor de Chávez ha sido visto en otras ocasiones entonando la célebre 'Imagine' de John Lennon o moviéndose al compás del clásico 'Don't Worry, Be Happy'. Sus intervenciones suelen estar salpicadas de vocablos anglosajones, pidiendo "peace, peace, peace" (paz), proclamando "victory forever" (victoria para siempre) o retando a los líderes norteamericanos a dialogar "face to face" (cara a cara) si existiese voluntad de negociación real.

Escalada naval y decomisos en alta mar

Mientras el ritmo sonaba en la capital, la realidad en las aguas fronterizas describe un escenario mucho más hostil. Estados Unidos mantiene un despliegue militar aeronaval en la zona sur del Caribe desde el pasado mes de agosto, una maniobra que Caracas interpreta como una provocación directa. Las fricciones han aumentado considerablemente debido a los frecuentes sobrevuelos de aeronaves estadounidenses sobre áreas cercanas al espacio aéreo venezolano y a las agresivas operaciones de interdicción marítima.

Informes recientes señalan que las acciones contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales se han saldado con al menos 87 fallecidos desde septiembre. La situación alcanzó un nuevo pico de tensión este miércoles, cuando fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron el buque Skipper. Este navío, que navegaba bajo bandera falsa, fue detenido por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, una actividad duramente sancionada por la Casa Blanca. Según reportes de medios como The New York Times, en esta ocasión la embarcación transportaba crudo venezolano, lo que refuerza el cerco económico sobre la administración de Maduro.

Amenazas de invasión y respuesta del chavismo

Donald Trump ha elevado la retórica del conflicto a niveles máximos. En una entrevista publicada este martes, el político republicano afirmó sin rodeos que los días de Maduro en el poder están "contados". La administración estadounidense mantiene todas las opciones sobre la mesa, sin descartar una posible invasión terrestre para forzar un cambio de gobierno en la nación petrolera. Estas declaraciones han sido recibidas en el Palacio de Miraflores como una amenaza existencial inminente.

Frente a estas advertencias, la cúpula del chavismo ha cerrado filas. Altas figuras del gobierno han reiterado que Venezuela está plenamente dispuesta a "luchar" para defender su soberanía. La dualidad entre las advertencias de una guerra inminente y las imágenes del presidente bailando consignas pacifistas define la actual atmósfera que se respira en el país suramericano, donde la incertidumbre política y la propaganda se entrelazan diariamente.