Música
Shakira canta 'Acróstico' junto a sus hijos, Milan y Sasha, en directo en Argentina
Shakira ha sorprendido a su público de Buenos Aires (Argentina) al aparecer junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, sobre el escenario para interpretar por primera vez en directo la canción 'Acróstico'. La emotiva actuación, dentro de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' de la colombiana, tuvo lugar ante más de 50.000 personas en su segunda noche de concierto en el estadio Vélez Sarsfield.
Milan y Sasha, de 12 y 10 años de edad, respectivamente, aparecieron en el escenario vistiendo trajes azul celeste, a juego con el vestido de su madre, y unieron sus voces por primera vez en directo más de dos años después del estreno del tema.
Shakira lanzó 'Acróstico' en mayo de 2023, una canción dedicada a sus hijos, que también participaron en el tema. “La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, ¡es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, compartió la artista en aquel momento.
