Pep Guardiola y Cristina Serra consuman el divorcio con un adiós a su domicilio familiar

Nuevo miércoles, nuevo episodio de Mamarazzis. Esta semana, Laura Fa y Lorena Vázquez vuelven a apoderarse de los micrófonos de EL PERIÓDICO para repasar la actualidad más inmediata de la prensa rosa. El capítulo del pódcast de esta semana comparte algunas similitudes y protagonistas con el anterior, aunque también hay notables novedades en forma de embarazo, noviazgo (¡en exclusiva!) y alguna que otra separación.

Así, Juan Carlos I e Iñaki Urdangarin prolongan su protagonismo una semana más. El primero de ellos, por la entrevista de Susanna Griso a la autora del libro biográfico del rey emérito, Laurence Debray; el segundo, por hallarnos en vísperas de una esperada entrevista con Jordi Basté. Tampoco han pasado desapercibidas personalidades del mundo de los deportes, aunque cada una por motivos diferentes. El piloto Fernando Alonso será padre por primera vez tras confirmarse el embarazo de su pareja, la periodista Melissa Jiménez. Por su parte el exfutbolista y entrenador Pep Guardiola consuma su divorcio con Cristina Serra, quien habría abandonado su domicilio familiar para trasladarse a una nueva propiedad en Barcelona.

Juan Carlos I, un rey condenado a "morir fuera de casa"

Ni las altas expectativas generadas en torno a la entrevista de Jordi Basté a Iñaki Urdangarin, que verá la luz este jueves y de la que sabemos que hablarán largo y tendido de sus más de 1.000 días en la cárcel y como aquello dinamitó su matrimonio con la infanta Cristina, han conseguido eclipsar la reciente entrevista de Susanna Griso a Laurence Debray, autora del libro biográfico de Juan Carlos I. La escritora francesa lo define como "un gran trabajador", una persona atenta que hace lo que dice y dice lo que hace. Destaca también las correcciones y el grado de implicación del exmonarca en conseguir que esta nueva obra relatase su vida de la forma más fidedigna, por lo menos a su punto de vista.

Sin saber exactamente a quien se refiere Debray con esta descripción, uno de los titulares que más ha sorprendido de esta "gran entrevista" va de la mano con el "autoexilio" del padre de Felipe VI: "Es muy duro morir fuera de casa". De hecho, según cuenta la autora, su voluntad era la de celebrar por todo lo alto el 50 aniversario de la transición, claro indicativo de la desubicación de un 'Juanca' que, visto lo visto, se esperaba que el lanzamiento de su libro transcurriese como el paso de una aclamada personalidad por la alfombra roja. Las Mamarazzis achacan estas salidas de tono a una razón en concreto: "Le pierde el ego".

El regreso del Emérito a España, dice la entrevistada, "no depende de él". Tampoco parece que los escándalos con amantes fuesen con la figura de Juan Carlos I; para Debray son "detalles" que a un francés no le importan, y los califica de simples "deslices". ¿Tenemos que creernos, pues, que lo de Corinna Larsen, con quien el por aquel entonces Rey llegó a plantearse comenzar una nueva vida tras un hipotético divorcio, fue un mero desliz?

'¡Hola!' y una portada de embarazos

Tras una "infinidad" de parejas con las que nunca llegó a consolidar su relación como lo ha logrado con Melissa Jiménez, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso se convertirá en padre por primera vez. La periodista, por su parte, será madre por cuarta vez, tras haberlo hecho en tres ocasiones durante su relación con el exfutbolista blaugrana Marc Bartra. Al parecer, la pareja saldría de cuentas el próximo marzo, por lo que ahora mismo estaría de unos cinco o seis meses.

La noticia ha sido confirmada en exclusiva por '¡Hola!', cuya portada va íntegramente dedicada a embarazos y paternidades de dos tocayos. Y es que, en grande, la primera plana de la revista anuncia el embarazo de Fernando Verdasco y Ana Boyer. Tras tres hijos varones, la apuesta de las Mamarazzis es que este embarazo, que no ha sido en absoluto un "accidente", culminará con la llegada de una niña. ¿Habría ayudado a ello la permisividad de países como Catar, donde residen el extenista y la hija de Isabel Preysler, ante tratamientos que permiten elegir el sexo del bebé?

Amelia Bono, enamorada de su entrenador personal

Amelia Bono, hija del exministro José Bono, sabía que los paparazzi la habían pillado con su entrenador personal y nueva ilusión, de nombre Alejandro –Álex para los amigos– Reina. Con tal de aguar la fiesta a medios como 'Diez Minutos' y reventar la exclusiva, ella misma hizo oficial este noviazgo a través de Instagram –red social en la que, por cierto, él mantiene aún las fotografías junto a su ex–. "Hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices", comunicó.

Ante este nuevo caso de relación amorosa entre entrenador personal y cliente, las Mamarazzis hacen un llamamiento a buscar entrenadores del género contrario al que a uno le guste; si no, "al final te lo acabas zumbando".

Ismael Serrano, Eva Baroja y el 'crossover' amoroso de la semana

También la exclusiva de la semana llega en forma de noviazgo. En un inesperado 'crossover', el cantante Ismael Serrano, que actualmente está de gira por argentina, y la periodista Eva Baroja estarían manteniendo algo más que una amistad. La verificación de esta información llegó en forma de 'like' a un mensaje, después de que Fa le sugiriese a su compañera de profesión vía Instagram que la silueta que aparecía en la foto que había colgado era la del artista madrileño.

Así pues, tras el "rollito" que Baroja mantuvo en su día con Risto Mejide, antes de que este empezase su relación con Natalia Almarcha, ahora sí, podemos confirmar que ella y el cantautor "están juntos".

Pep Guardiola y Cristina Serra, divorciados

Tras meses de negociaciones amistosas, Pep Guardiola y Cristina Serra están al fin divorciados. La prueba definitiva de esta separación es, precisamente, la separación física de la pareja: ella ha abandonado su domicilio familiar tras hacerse con una nueva propiedad "bastante lujosa" por valor de alrededor de tres millones de euros.

Pep Guardiola y Cristina Serra consuman el divorcio con el adiós a su domicilio familiar

El traslado a este nuevo piso, con más baños que habitaciones (cosas de ricos) y ubicado a escasos metros de la tienda en la que trabaja Serra, sería el más claro indicio de que, por el momento, cualquier posibilidad de reconciliación queda descartada. "A mi esta mudanza me huele regular", han afirmado las Mamarazzis. ¿Carpetazo a este matrimonio fallido y nuevos romances a la vista?

