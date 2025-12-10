El patrimonio de Ana Belén y Víctor Manuel tras superar la ruina económica en los ochenta: "El dinero por separado, claro"

Ana Belén y Víctor Manuel, casados desde 1972, toda una vida, fueron los invitados de 'La Revuelta' este martes. Allí repasaron sus carreras y sus últimos proyectos musicales, como el reciente disco del madrileño 'Solo a solas conmigo'. Tampoco se libraron, claro, de las clásicas preguntas de David Broncano.

Aunque eludieron con gracia la pregunta sobre las relaciones sexuales, sí que revelaron algunos detalles en cuanto a su economía. "Dinero en el banco. ¿Vais a contestar por separado o juntos, sincronizados? ¿Tenéis el dinero juntos?”, les preguntó Broncano. "No, por separado, claro", replicó Ana Belén.

"Separado entonces. Cada uno sabe lo que tiene y… ¿Sabe lo que tiene el otro?”, insistió el presentador. "Más o menos sí", respondieron. A la pregunta de quién tiene más dinero hubo dudas. Víctor Manuel respondió que ella, pero Ana Belén no estaba nada de acuerdo.

"Yo creo que él tiene más porque él es autor y entonces cobra derechos de autor, cosa que yo no…”, reveló ella, que nunca ha compuesto canciones porque no se ve capaz de ello. A partir de aquí no hubo dudas, pues el cantante es el autor de hasta 600 canciones. “Uff, está más forrado Víctor. Ahí te ha adelantado. (...) ¿En qué campo le has ganado tú? En el cine tú has hecho más cosas, pero con los derechos de autor…", decía Broncano.

La gran carrera de ambos en el mundo de la música y el cine les ha permitido rebasar los 70 años con un gran patrimonio pese a haber sufrido algunos baches económicos en el pasado. El matrimonio vive en un gran chalé en el barrio madrileño de Alfonso XIII, al lado del Parque de Berlín, una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital. La vivienda cuenta con tres plantas y jardín. La pareja ha tenido segundas viviendas, como una casa en Menorca.

Ambos siguen girando por toda España, gozando de una economía sólida a base de conciertos, derechos de autor y empresas.

Una productora fallida

Cierto es que en los ochenta sufrieron un duro revés económico al poner en marcha una productora cinematográfica que no funcionó como esperaban. "Fue una época horrible… muchos problemas económicos… todo lo ganado, por supuesto perdido, y con deudas, muchas deudas”, explicó Ana Belén. "Me arruiné completamente. Perdí todo el dinero que tenía y lo que no tenía", explicó Víctor Manuel.

Unos problemas que a día de hoy están más que superados.