Fernando Alonso será padre por primera vez: Melissa Jiménez, embarazada de seis meses de su cuarto hijo

El entorno de la máxima categoría del automovilismo y la crónica social española celebran una de las noticias más inesperadas y alegres de la temporada. Fernando Alonso, leyenda viva del deporte y bicampeón del mundo de Fórmula 1, se enfrenta al desafío más personal y transformador de su existencia: la paternidad. La confirmación ha llegado a través de la revista ¡HOLA!, medio que ha oficializado el estado de buena esperanza de la pareja. Según los datos revelados, la periodista deportiva Melissa Jiménez se encuentra en su sexto mes de embarazo, un avanzado estado de gestación que culminará con el nacimiento del bebé previsto para marzo de 2026.

Ambos protagonistas atraviesan un momento de plenitud absoluta. Para el piloto asturiano, que cuenta ya con 44 años, este acontecimiento supone su debut en la paternidad, un hito que llega en una etapa de madurez personal y profesional. Por su parte, Melissa Jiménez aportará la experiencia necesaria a esta nueva aventura, pues para ella será su cuarto hijo. La reportera ya conoce bien los terrenos de la maternidad gracias a los tres descendientes que tiene fruto de su anterior matrimonio con el futbolista Marc Bartra, lo que convertirá al hogar de la pareja en una auténtica familia numerosa.

Un secreto guardado en el paddock

Mantener la privacidad siendo dos figuras tan mediáticas ha requerido un esfuerzo considerable. Los rumores sobre un posible embarazo llevaban semanas circulando por los mentideros de internet y las redes sociales. Seguidores atentos y prensa especializada habían notado ciertos cambios y una disminución en la presencia pública de la pareja en eventos donde solían ser habituales. Las especulaciones cobraron fuerza ante la ausencia de desmentidos y las escasas apariciones de Melissa en su rol de reportera de DAZN y Fórmula 1.

Esa discreción ha sido la marca de la casa desde que sus caminos se cruzaron. Ahora, con la exclusiva de ¡HOLA!, se disipan todas las dudas y se confirma que la pareja ha preferido vivir el primer y segundo trimestre de la gestación en la más estricta intimidad. Dicha estrategia les ha permitido disfrutar de los primeros momentos y preparativos con tranquilidad, lejos de los focos que habitualmente siguen al piloto ovetense por los circuitos de todo el mundo. La felicidad que transmiten es palpable, descrita por su entorno cercano como una etapa en la que se encuentran “muy contentos”.

La consolidación de un amor discreto

Su historia de amor se ha cocinado a fuego lento y con bases sólidas. La relación sentimental entre el piloto y la periodista comenzó en 2023, sorprendiendo a muchos por la naturalidad con la que ambos encajaron sus vidas. Compartir el entorno laboral de la Fórmula 1 facilitó el entendimiento mutuo sobre las exigencias de sus respectivas carreras, marcadas por los viajes constantes y la presión mediática.

Desde el inicio, evitaron la sobreexposición. Pocas han sido las ocasiones en las que han posado juntos de manera oficial o han hablado de su vida privada, prefiriendo que sus logros profesionales hablaran por ellos. Este embarazo marca el paso definitivo en su compromiso, uniendo de forma permanente sus trayectorias. La llegada de este bebé en la primavera de 2026 simboliza la unión de dos mundos que, aunque paralelos en lo profesional, han encontrado un punto de encuentro vital en lo personal.

Una nueva etapa a los 44 años

Afrontar la paternidad pasados los cuarenta es una realidad cada vez más común que el asturiano abraza con ilusión. Para Alonso, acostumbrado a controlar cada milímetro en la pista a velocidades de vértigo, criar a un hijo supondrá un cambio de ritmo radical. Su capacidad de adaptación, demostrada a lo largo de décadas en la élite del deporte, será su mejor aliada en esta nueva faceta.

Melissa Jiménez, experta en compaginar su labor informativa con la crianza, será fundamental en este proceso. La periodista ha demostrado ser capaz de mantener una carrera exitosa mientras cuida de su familia, y ahora se prepara para ampliarla junto a una de las figuras más relevantes del deporte español. Amigos, familiares y la inmensa legión de seguidores del piloto ya han comenzado a enviar sus muestras de cariño, celebrando que el "Nano" tenga por fin un heredero, o heredera, que quizás en el futuro siga sus pasos o los de su madre en el apasionante mundo del motor.