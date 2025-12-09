Muere Alessandro Antonicelli, el 'influencer' de 26 años que encabezó el proyecto 'Fuck Cancer'

El 'influencer' Alessandro Antonicelli ha muerto con 26 años. Este creador de contenido 'fitness' fue diagnosticado en 2023 de un osteosarcoma condroblástico, una forma muy rara de cáncer óseo maligno. Y desde entonces, lideró un proyecto benéfico para conseguir recaudar dinero para la investigación de esta complicada enfermedad.

Este tipo de cáncer solo afecta a un 0,2% de las personas. Tras varias sesiones de quimioterapia y radioterapia y dos metástasis, en julio parecían tener "un atisbo de esperanza". Sin embargo, "un dolor insoportable causado por la compresión de la médula espinal en el plexo sacro" le obligó a hospitalizarse y acabó con su vida.

'Fuck Cancer': un proyecto para recaudar fondos

Pero su familia ha continuado con el proyecto 'Fuck Cancer' que él mismo encabezó, con el lema 'la vida siempre vale la pena vivirla'. Los 300.000 euros que se han recaudado hasta ahora irán al Instituto Nacional del Cáncer de Milán para la investigación y el tratamiento antes del 31 de diciembre de 2025.

"Hoy el mundo está un poco más vacío: Ale voló, libre del dolor, encontrando la paz que merecía. Vamos a continuar su proyecto "Folck Cancer" con la misma determinación que nos enseñó: es lo que él hubiera querido, y es la forma más real de mantenerlo vivo", ha escrito su familia en su cuenta de Instagram.

"Me llevaron al hospital de emergencia"

Durante su último mes de vida, Alessandro estaba menos activo que de costumbre, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores. "La verdad es que durante el viaje a Japón, y sobre todo a la vuelta, la situación se derrumbó rápidamente: me fui todavía caminando, volví sin muletas", escribió hace apenas una semana.

"En casa el dolor ha explotado y me llevaron al hospital de emergencia. "No sé qué pasará en los próximos días, pero una cosa no cambia: siempre te mostraré mi vida tal y como es, sin filtros. El gimnasio, los viajes, los hospitales, los miedos: esta es solo otra parte de mi viaje, tal vez la más difícil, pero es mía", detalló en Instagram.

Una gorra benéfica

En los últimos días su familia ha lanzado la gorra que el lució durante sus sesiones de quimioterapia y en la que está escrito 'Fuck cancer' , que vale 30 euros, y cuyos beneficios también irán a la investigación de nuevas curas para el osteosarcoma.

"Este gorrito nació cuando perdí pelo y cejas por la quimio. Al principio me lo ponía porque estaba avergonzado. Entonces, con el tiempo, se convirtió en mi armadura, casi una parte de mí", explicó Alessandro en redes sociales.