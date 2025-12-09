Kiko Matamoros, irreconocible tras su última operación estética
Marcela Iglesias, la 'Barbie humana' que se somete a transfusiones de plasma de su hijo para mantenerse joven: "Tengo 15 años menos de los que tengo cronológicamente"
Kiko Matamoros es uno de los colaboradores de televisión más polémicos de España. El madrileño se dio a conocer tras salir con Marián Flores, hermana de la modelo española Mar Flores, una de las azafatas del programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'.
Desde entonces, Matamoros ha acaparado miles de portadas de revistas. A lo largo de su larga trayectoria en el mundo de la televisión, el madrileño ha participado en distintos programas del corazón como Sálvame, Crónicas Marcianas o su último proyecto, 'La familia de la tele'.
El colaborador de televisión siempre está en boca de todos, y en los últimos días ha vuelto a estar en el punto de mira por someterse a otra operación estética.
Esta no sería la primera vez, ya que se estima que a lo largo de su carrera profesional ha pasado por quirófano más de diez veces, incluyendo rinoplastia, liposucciones, marcación abdominal, blefaroplastias, lifting facial, injerto capilar y otoplastia, entre otros retoques.
Todas estas intervenciones han supuesto una gran cantidad de dinero, invertido para transformar su apariencia física y verse mejor frente al espejo.
La nueva operación de Kiko Matamoros
Matamoros anunció que había pasado por quirófano a través de Instagram, donde publicó una fotografía sentado, vestido con la clásica bata azul. Tenía la zona de los ojos muy hinchada y amoratada, además de llevar vendas en esa parte.
El colaborador de televisión quiso enviar un mensaje a todos sus seguidores para contarles lo que se había hecho en la cara: "Me han realizado una blefaroplastia en los párpados superiores e inferiores en @clinicacapilarvelazquez. Le hacía falta un repaso al 'Gran Torino'".
La operación estética de Matamoros no está pasando desapercibida en redes sociales. Un usuario comentó: "¡Qué horror!". Uno apuntó: "Hay que saber envejecer con dignidad". Otro señaló: "Menudo ridículo".
- La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
- ¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, Día de la Constitución, en Barcelona y Catalunya?