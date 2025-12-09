Kiko Matamoros, irreconocible tras su última operación estética

Kiko Matamoros es uno de los colaboradores de televisión más polémicos de España. El madrileño se dio a conocer tras salir con Marián Flores, hermana de la modelo española Mar Flores, una de las azafatas del programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'.

Desde entonces, Matamoros ha acaparado miles de portadas de revistas. A lo largo de su larga trayectoria en el mundo de la televisión, el madrileño ha participado en distintos programas del corazón como Sálvame, Crónicas Marcianas o su último proyecto, 'La familia de la tele'.

El colaborador de televisión siempre está en boca de todos, y en los últimos días ha vuelto a estar en el punto de mira por someterse a otra operación estética.

Esta no sería la primera vez, ya que se estima que a lo largo de su carrera profesional ha pasado por quirófano más de diez veces, incluyendo rinoplastia, liposucciones, marcación abdominal, blefaroplastias, lifting facial, injerto capilar y otoplastia, entre otros retoques.

Todas estas intervenciones han supuesto una gran cantidad de dinero, invertido para transformar su apariencia física y verse mejor frente al espejo.

La nueva operación de Kiko Matamoros

Matamoros anunció que había pasado por quirófano a través de Instagram, donde publicó una fotografía sentado, vestido con la clásica bata azul. Tenía la zona de los ojos muy hinchada y amoratada, además de llevar vendas en esa parte.

El colaborador de televisión quiso enviar un mensaje a todos sus seguidores para contarles lo que se había hecho en la cara: "Me han realizado una blefaroplastia en los párpados superiores e inferiores en @clinicacapilarvelazquez. Le hacía falta un repaso al 'Gran Torino'".

La operación estética de Matamoros no está pasando desapercibida en redes sociales. Un usuario comentó: "¡Qué horror!". Uno apuntó: "Hay que saber envejecer con dignidad". Otro señaló: "Menudo ridículo".