Famosos
Josep Maria Mainat, a los 79 años, se somete a un tratamiento de 200.000 euros para rejuvenecer
Es una terapia rejuvenecedora que consiste en la inyección de testosterona y hormona de crecimiento
Andrea Riera
Josep Maria Mainat es un reconocido productor de televisión, exmiembro del grupo La Trinca y cofundador de la productora Gestmusic, responsable de exitosos programas como 'Operación Triunfo', 'Crónicas Marcianas' y '¡Mira quién baila!'.
Su vida dio un giro de 180 grados en la madrugada del 23 de junio de 2020, cuando su mujer, Ángela Dobrowolski, intentó asesinarle mientras dormía.
El catalán entró en coma y estuvo a punto de morir. La pareja había discutido y la alemana aprovechó que el productor estaba dormido para inyectarle insulina, sabiendo que él era diabético y que le podía provocar una hipoglucemia grave.
Hace unos meses, Mainat confesó en 'Catalunya Radio' su intención de "vivir hasta los 120 años con un aspecto joven" y, para ello, decidió cuidarse e invertir en tratamientos para mejorar su físico.
En mayo, el productor de 79 años publicó una fotografía en redes sociales que impactó a todos, ya que se le veía muy rejuvenecido. Aunque al principio se pensaba que se trataba de una imagen retocada, Mainat lo desmintió.
El catalán aseguró que, para lograr el cambio, perdió peso, se arregló la dentadura, se realizó un implante capilar, aumentó el ejercicio físico y tomaba una serie de suplementos.
Ahora, Patricia Pardo ha explicado en 'Vamos a ver' que el productor se habría gastado alrededor de 200.000 euros en un tratamiento rejuvenecedor que consiste en la inyección de testosterona y hormona de crecimiento.
Es una terapia muy costosa, ya que la hormona del crecimiento puede llegar a costar más de 3.000 euros al mes. Y a pesar de que puede ser peligroso, Mainat tiene claro que se siente "mejor que nunca".
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia
- Eurovisión 2026: Alemania lidera el frente proisraelí, Bélgica confirma su participación e Islandia baraja la retirada
- Jordi Sánchez, Fernando Tejero y Carlos Areces protagonizan una nueva serie de vecinos con Mediaset y Prime Video
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
- El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado