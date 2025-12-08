Marcela Iglesias, la 'Barbie humana' que se somete a transfusiones de plasma de su hijo para mantenerse joven: "Tengo 15 años menos de los que tengo cronológicamente"

Históricamente, las Barbie han sido un referente al que algunos devotos de la muñeca de Mattel se han agarrado de forma enfermiza. La obsesión por emular los rasgos físicos y la apariencia de estos juguetes para niños ha propiciado que, de forma más o menos recurrente, los medios se hagan eco de casos de 'barbies reales', normalmente asociados a cirugías fallidas o intervenciones bizarras.

La última en encarnar este tipo de titulares ha sido la argentina Marcela Iglesias, que a sus 47 años se somete a transfusiones de plasma procedente de la sangre de su hijo para mantenerse joven. En una intervención en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Atresmedia, la protagonista de esta historia ha contado en qué consiste este y otros tratamientos experimentales y cuáles son las motivaciones que se esconden detrás de ellos.

Ser una Barbie sale caro

Ser una 'Barbie humana' tiene un alto precio. Primero, según explicó Iglesias a Sonsoles Ónega, este tipo de tratamientos solo se puede llevar a cabo en una única clínica avalada, que se encuentra en la ciudad estadounidense de Dallas (Texas). Allí, la entrevistada se ha sometido a cerca de una cincuentena de análisis de compatibilidad; no vale solo con compartir grupo y factor de sangre con su hijo.

Sea como sea, la argentina insiste en que se trata de transfusiones de plasma, algo muy distinto a las transfusiones de sangre. Este proceso ayuda a depurar el organismo, promoviendo la expulsión de las células senescentes, popularmente denominadas 'células zombie'. "Tengo 15 años menos de los que tengo cronológicamente", ha explicado.

A su vez, explica Iglesias, hasta la fecha se ha sometido a transferencias de grasa procedente del cuerpo de un donante, de la cual se extrajeron las células vivas.

Originalmente, la idea era seguir el mismo proceso con su madre, que iba a recibir plasma de la 'Barbie humana', aunque finalmente se negó.

"Estoy tratando de envejecer dignamente"

En el plató de Antena, 3 todos se hacían la misma pregunta: ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué no envejecer y ya? "Siento que estoy tratando de envejecer dignamente", ha contestado la entrevistada antes de alegar motivos de calidad –y no cantidad– de vida.

De hecho, ha lanzado la siguiente pregunta: "¿De qué me sirve a mí llegar a los 150 achacada y que tenga que ser una carga para mi familia?".