Un vídeo en Instagram
La triunfal respuesta de la política Marie Rotering a sus 'haters' que ha conquistado las redes sociales: "Hola Picasso..."
Una de las candidatas del partido CDU Düsseldorf ha contestado en redes sociales con la misma madurez que los autores de las críticas
Pepe Mencías
Marie Rotering, una de las candidatas del partido CDU Düsseldorf para el distrito de Unterbilk-Hafen en las elecciones municipales de 2025, ha demostrado saber utilizar muy bien a sus 'haters' con una campaña que ha conquistado las redes sociales.
Uno de los principales aspectos con los que deben lidiar los políticos es con las críticas. Y Rotering, que ha visto como en algunos de los carteles de su campaña electoral le han pintado bigote, entrecejo o gafas, ha querido responder con la misma madurez a esta polémica.
Sin ningún tipo de verguenza, la política se ha pintado también bigote, entrecejo y gafas y ha grabado un vídeo en redes sociales acompañado de mensaje: "Hey Picasso, el domingo por favor marca tu cruz en Dr. Stefan Keller", escribió antes de las elecciones.
Con una trayectoria consolidada en el ámbito educativo —ha sido profesora, formadora de docentes y funcionaria en el ministerio escolar regional—, enfocó la campaña en una Düsseldorf más familiar, más verde y más accesible. Su programa apuesta por mejores servicios educativos, espacios públicos revitalizados, oportunidades para jóvenes y soluciones de vivienda que realmente respondan a la demanda del barrio. Rotering se presenta como una representante cercana, preparada y comprometida con el futuro de Unterbilk-Hafen.
