Subastan un exclusivo reloj de Francis Ford Coppola por 10,8 millones de dólares

Un reloj de lujo personalizado de la casa suiza F.P. Journe, único en su clase y perteneciente al director Francis Ford Coppola se ha subastando y ha alcanzado el precio récord de 10,8 millones de dólares.

Según informa The Hollywood Reporter (THR), el 'Journe FFC Prototype', del que también fue codiseñador el cineasta, se encontraba entre los siete relojes ofrecidos anoche en la subasta de la firma Phillips en Nueva York.

El reloj de pulsera se vendió a un postor telefónico anónimo tras 11 minutos de puja, según un comunicado de prensa que recoge THR. Esta venta marca el precio más alto alcanzado por un reloj en una subasta en Estados Unidos desde la venta por Phillips en 2017 del Rolex "Paul Newman" Daytona que perteneció al actor estadounidense.

"Nos emocionó el resultado del 'F.P. Journe FFC Prototype' de Francis Ford Coppola. La importancia de este reloj, que representa la colaboración creativa definitiva entre dos de las mentes más brillantes de la historia del cine y la relojería, es innegable", declaró Paul Boutros, vicepresidente y director de relojes para América de Phillips, a The Hollywood Reporter.

"Tuvimos interés de todo el mundo en los días previos a la venta, y fue maravilloso ver el merecido récord mundial conseguido en la sala de subastas de Phillips en Nueva York", precisó.

La venta se produce después de que el galardonado director sufriera un gran revés financiero con el film 'Megalópolis' de 2024, que recaudó solo 14,4 millones de dólares a nivel mundial, a pesar de haber costado 120 millones.

Coppola utilizó sus propios recursos para realizar la película, protagonizada por Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel y Jon Voight.

El cineasta también usó este reloj, cuyo valor se estima en al menos un millón de dólares, cuando "Megalópolis" se estrenó en Cannes en mayo de 2024, según THR.

En marzo, el director de "El Padrino" (The Godfather) reveló que estaba en la ruina durante una aparición en el podcast Tetragrammaton. "No tengo dinero porque invertí todo el dinero que pedí prestado para hacer Megalópolis", dijo. "Básicamente se ha agotado. Creo que lo recuperaré en 15 o 20 años, pero ahora no lo tengo".