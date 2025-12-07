Shakira y Piqué, ¿reconciliados? Retoman el contacto directo tras su ruptura más mediática

Tres años después de protagonizar una de las rupturas más mediáticas de la última década, Shakira y Gerard Piqué han dado un giro que pocos habrían imaginado. Según publica Vanitatis, la expareja ha recuperado la comunicación directa a través de llamadas y mensajes, dejando atrás la época en la que solo se relacionaban mediante Tonino, hermano de la cantante. Una tregua que llega tras un largo periodo de silencio, reproches públicos y canciones convertidas en catarsis emocional y fenómeno global.

Desde su separación en 2022, la relación entre ambos había quedado reducida a un intercambio estrictamente funcional y totalmente intermediado. El terremoto mediático provocado por la nueva vida sentimental de Piqué, la aparición pública de Clara Chía y la posterior imparable serie de éxitos musicales de Shakira —con la Music Sessions Vol. 53 como bandera— contribuyó a ensanchar la brecha. La artista transformó el dolor en vindicación y el exfutbolista se mantuvo en un perfil discreto, mientras la tensión se hacía cada vez más visible.

Un cambio inesperado en la relación

El distanciamiento llegó a ser tan profundo que Shakira terminó mudándose a Miami con Sasha y Milan, tratando de recomponer su vida lejos de Barcelona. Allí continuó su carrera en un momento de creatividad explosiva, pero siempre con la sombra de una relación quebrada y una comunicación mínima con el padre de sus hijos.

Ahora, sin embargo, el clima ha cambiado. Según la información publicada, las conversaciones entre ambos fluyen en un tono cordial, centrado exclusivamente en la logística y la educación de los niños. No hay espacio para el conflicto, ni necesidad de terceros. Una normalización que parecía impensable hace apenas unos meses.

Lo más llamativo de este nuevo escenario es que Shakira ha hecho, por primera vez, declaraciones positivas sobre Gerard Piqué. En una entrevista reciente, la artista reconoció que la disciplina y el buen comportamiento de sus hijos también son mérito de su padre, destacando la importancia del esfuerzo y la constancia en cualquier ámbito. Un reconocimiento que, viniendo de quien convirtió su ruptura en himno global, marca un antes y un después.

Aunque este acercamiento no implica reconciliación sentimental ni una relación cercana, sí supone un paso clave hacia la estabilidad familiar. Para dos figuras que han vivido su separación bajo un foco permanente, lograr un espacio de diálogo sereno puede ser, precisamente, la paz que más necesitaban.