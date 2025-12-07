El príncipe Harry compara su vida familiar con la serie Downton Abbey: "Está lleno de drama"

El príncipe Harry ha sido uno de los protagonistas del '65º almuerzo anual de Navidad del Consejo Empresarial Británico-Estadounidense' que se ha celebrado este sábado en California. Un espacio en el que el duque de Sussex se mostró muy cercano e incluso bromeó sobre la corona británica.

"A veces la gente pregunta si crecer con la familia real fue como Downton Abbey ”, dijo Harry, entre risas. La serie de la cadena ITV sobre la aristocracia británica se convirtió en un fenómeno mundial de masas, donde su creador, Julian Fellowes, ilustraba la relación entre el mundo aristocrático y sus sirvientes en la Inglaterra todavía boyante de las primeras décadas del siglo XX

“Sí, pero solo uno de esos mundos está lleno de drama, intriga, cenas elaboradas y bodas con estadounidenses, y el otro es una serie de televisión”, bromeó. El príncipe Harry evidenció sentido del humor al reconocer que en su vida familiar hay "más drama".

No solo se atrevió a hacer bromas sobre su familia, también sobre la situación política de Estados Unidos con Trump. "El año que viene, daremos la bienvenida a muchos más compatriotas británicos del otro lado del charco, siempre que se porten bien y pasen la aduana y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.). El Mundial llega a EE. UU.… tanto Inglaterra como Escocia se han clasificado. ¡Es un milagro de Navidad!" celebró.